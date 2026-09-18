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'मां बनने के बाद मेरी स्किन...', बढ़े वजन पर ट्रोल हुई कटरीना कैफ ने तोड़ी चुप्पी

सोशल मीडिया पर कटरीना की भयंकर ट्रोलिंग हुई. इस बीच एक्ट्रेस ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद आए पोस्टपार्टम बदलाव पर खुलकर बात की. कटरीना ने कहा कि उनका शरीर बेहद नाजुक बन चुका है.

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कटरीना के शरीर में आए बदलाव (Photo: ITGD)
कटरीना के शरीर में आए बदलाव (Photo: ITGD)

सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस समय कटरीना कैफ के पीछे पड़े हुए हैं. जबसे वो गणेश चतुर्थी वाले दिन अंबानी परिवार के घर हुई पूजा में शामिल हुईं, तबसे उनके बदले लुक पर सवाल उठ रहे हैं. एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उनका वजन बढ़ गया है. कटरीना की जिंदगी में आया ये बदलाव नेचुरल था, जो कई लोगों को पसंद नहीं आया. हालांकि इसमें एक भाग ऐसा भी है जो उनके सपोर्ट में खड़ा है. 

कटरीना की जिंदगी में ये बदलाव उनके मां बनने की वजह से आया है. पिछले साल नवंबर में उन्होंने अपने बेटे विहान को जन्म दिया था. तबसे वो पोस्टपार्टम बदलाव से गुजर रही हैं. एक्ट्रेस ने इस बदलाव पर हाल ही में खुलकर बात भी की. अपनी ट्रोलिंग के बीच कटरीना कैफ का कहना है कि बेटे को जन्म देने के बाद उनका शरीर बेहद नाजुक बन चुका है. उनके लिए अब बेहतर दिखने के मायने बदल गए हैं. 

प्रेग्नेंसी के बाद बदलाव पर बोलीं कटरीना

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कटरीना ने कहा- प्रेग्नेंसी के बाद मेरी स्किन पहले से भी ज्यादा सेंसेटिव हो गई थी. ये मेरे लिए काफी मुश्किल दौर था, क्योंकि मुझे समझना था कि कौनसे प्रोडक्ट मेरी स्किन के लिए सही हैं. ऐसे में मैं ऐसे प्रोडक्ट्स की तलाश कर रही थी, जो स्किन को आराम दें, शांत रखें और उसे फिर से स्वस्थ बनाने में मदद करें.

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'जब मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, तब खूबसूरती को लेकर कई तरह की धारणाएं थीं. लेकिन अब मेरे लिए अच्छा दिखने का मतलब सबसे खूबसूरत दिखना नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से अच्छा और स्वस्थ महसूस करना है. और ये तभी होता है, जब आप अपने पूरे शरीर और खुद का अच्छे से ख्याल रखते हैं.'

कटरीना ने आगे कहा- एक हेल्दी डाइट लेना, शरीर में सूजन को कंट्रोल में रखना, एक्टिव रहना, मेडिटेशन करना, सुबह के समय कम से कम एक घंटा फोन से दूर रहना और सुबह उठते ही नेचुरल सनलाइट लेना—इन सभी चीजों से मुझे बहुत फर्क महसूस होता है. इनका असर मेरी स्किन पर भी पड़ता है. मेरा मानना है कि जब आप अंदर से स्वस्थ महसूस करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप आपके चेहरे और बाहरी रूप में भी नजर आने लगता है.

काम से ब्रेक पर क्या बोलीं कटरीना?

कटरीना ने इस दौरान फिल्मों और काम से ब्रेक लेने पर भी बात की थी. उनका कहना था- परिवार और दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताना हमेशा आपको खुद से जुड़ने और मन को शांत करने में मदद करता है. मेरे लिए कभी-कभी खुद को काम से दूर करना और ब्रेक लेना जरूरी होता है. मेरे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ काम करने और नया बनाने की आदत रही है. चाहे वो फिल्मों से जुड़ा काम हो या मेरे ब्रैंड के ब्यूटी. 

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'इसलिए कभी-कभी काम और बाकी चीजों से पूरी तरह दूरी बनाकर खुद को समय देना सीखना जरूरी है, ताकि आप दोबारा एनर्जी हासिल कर सकें और खुद को नए सिरे से तैयार कर सकें. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में डिजिटल माध्यमों के जरिए हमारे पास अनगिनत जानकारी और मनोरंजन मौजूद है. ऐसे में दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ पल बिल्कुल शांत रहना और खुद को इन चीजों से दूर रखना भी बहुत जरूरी है.'

बात करें कटरीना के वर्क फ्रंट की, तो उन्हें आखिरी बार साल 2024 में फिल्म मैरी क्रिसमस में देखा गया था. ये श्रीराम राघवन की फिल्म थी जिसमें विजय सेतुपति भी थे.

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