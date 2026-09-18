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अमेरिका में भारतीय मूल का वो सांसद जिसने 100% टैरिफ वाले बिल पर किया वोट, भारत भी जद में

अमेरिका ने हाल ही में रूस से ट्रेड और तेल खरीदने वाले मुल्कों के पर 100% टैरिफ लगाने वाला एक बिल पास किया है. इस बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल साइन नहीं किया है. उनके साइन करने के बाद यह कानून बन जाएगा. इसके बाद अगर ट्रंप ने इसका इस्तेमाल करते हैं और भारत को भी शामिल करते हैं तो भारतीय निर्यात पर अमेरिका में 100% टैरिफ लगेगा.

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राजा कृष्णमूर्ती यूक्रेन के बड़े समर्थक हैं (Photo- X/Screenshot)
राजा कृष्णमूर्ती यूक्रेन के बड़े समर्थक हैं (Photo- X/Screenshot)

अमेरिकी संसद ने रूस से व्यापार और तेल खरीदने वाले मुल्कों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास किया है. यह बिल यूएस कांग्रेस की तरफ से सदन में पेश किया गया था. इससे भारत-चीन जैसे मुल्कों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है. राष्ट्रपति ट्रंप इसका इस्तेमाल उन मुल्कों के खिलाफ कर सकते हैं, जो रूस से ट्रेड करते हैं.

खास बात यह है कि इस बिल पर बहस और वोटिंग को लेकर सांसद राजा कृष्णमूर्ती का नाम खासा चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं राजा कृष्णमूर्ती और 100% टैरिफ वाले बिल पर उनकी क्या राय है.

यह भी पढ़ें: 10% से शुरू हुआ, अब 100% तक पहुंचा ट्रंप का टैरिफ... भारत जैसे मुल्कों को किया परेशान

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अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल छह भारतीय-अमेरिकी सांसद हैं. ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं. राजा कृष्णमूर्ति के अलावा रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, एमी बेरा, श्री थानेदार और सुहास सुब्रमण्यम इस सदन के सदस्य हैं.

बुधवार को अमेरिकी हाउस ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रूस एंड ईरान एक्ट’ नाम के बिल को 262-159 वोटों से पास किया. इस बिल में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नए प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है.

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रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर लगेगा 100% टैरिफ!

बिल के मुताबिक, रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान है. टैरिफ किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क होता है. इस प्रस्ताव का असर रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर पड़ सकता है. इनमें भारत और चीन भी शामिल हैं.

वोटिंग के दौरान राजा कृष्णमूर्ति ने बिल के पक्ष में वोट दिया. वहीं, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा, श्री थानेदार और सुहास सुब्रमण्यम ने बिल के खिलाफ वोट किया. इन सांसदों ने पार्टी के रुख के अनुसार मतदान किया.

उनका मानना है कि अमेरिका को रूस के खिलाफ और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है. इससे रूस की वॉर फंडिंग को रोक कर कर राष्ट्रपति पुतिन को जंग खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: सिख ट्रक ड्राइवर पर चाकू से 17 वार, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के X पोस्ट के बाद हमला

राजा कृष्णमूर्ती यूक्रेन के बड़े समर्थक हैं

वोटिंग से पहले राजा कृष्णमूर्ति ने यूक्रेन के समर्थन में काम करने वाले एक समूह ‘इलिनॉय यूक्रेन एक्शन’ के सदस्यों से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूक्रेन के समर्थन में पोस्ट किया.

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उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं और अमेरिका को उनके साथ खड़ा होना चाहिए. राजा कृष्णमूर्ति इलिनॉय से कांग्रेस सदस्य हैं.
 

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