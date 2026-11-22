वाराणसी की गलियों में इन दिनों एक गुमशुदा शख्स की तलाश हो रही है. उसकी तलाश में पोस्टर लगाए जा रहे हैं. लोग गलियों में घूम रहे हैं. इनाम का ऐलान किया गया है. जो उसे ढूंढकर लाएगा, उसे 11 हजार रुपये नकद मिलेंगे. लेकिन ठहरिए! यह कोई इंसान नहीं है, जिसकी तलाश हो रही है. यह एक तोता है. नाम है- एलेक्स.

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एलेक्स पिछले 10 साल से वाराणसी के एक परिवार के साथ रह रहा था. घर के लोगों को उससे इतना लगाव हो गया था कि वह सिर्फ पालतू पक्षी नहीं, परिवार का हिस्सा बन चुका था. फिर 16 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ कि एलेक्स घर से उड़ गया. घर में टाइल्स लगाने का काम चल रहा था.

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मशीनों का शोर हुआ और आवाज से घबराकर एलेक्स ने उड़ान भर दी. परिवार ने पहले आसपास तलाश की. फिर मोहल्ले में पूछा. लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो एक तरीका निकाला गया. पूरे इलाके में पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए गए. अब काशी की गलियों में लगे इन पोस्टरों पर एक ही अपील लिखी है- एलेक्स को ढूंढकर लाने वाले को 11 हजार रुपये का इनाम मिलेगा.

मशीन का शोर हुआ और 10 साल पुराना साथी उड़ गया

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यह कहानी वाराणसी के दारानगर इलाके में रहने वाले मौर्य परिवार की है. अरविंद मौर्य के परिवार ने करीब 10 साल पहले एक मादा तोते को पाला था. उसका नाम रखा- एलेक्स. 10 साल का वक्त कम नहीं होता. इस दौरान घर के लोगों की दिनचर्या में एलेक्स शामिल हो गया. वह घर में रहता, लोगों के साथ खेलता और अपनी मौजूदगी से माहौल को खुशनुमा बनाए रखता था.

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बीते 16 नवंबर को घर में टाइल्स लगाने का काम चल रहा था. मशीन चलने की तेज आवाज से एलेक्स घबरा गया. इससे पहले कि परिवार कुछ समझ पाता, वह उड़कर कहीं चला गया. परिवार ने उसे आसपास तलाशा. लोगों से पूछा. काफी कोशिश की, लेकिन एलेक्स नहीं मिला. इसके बाद परिवार ने पोस्टर लगवाने का फैसला किया.

11 हजार का इनाम, काशी की गलियों में पोस्टर

अरविंद मौर्य, उनके बेटे और परिवार के दूसरे लोग इन दिनों वाराणसी की गलियों में घूम-घूमकर पोस्टर लगा रहे हैं. इन पोस्टरों में एलेक्स की तस्वीर और उसे खोजकर लाने वाले के लिए 11 हजार रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई है. परिवार चाहता है कि पोस्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. शायद किसी ने एलेक्स को देखा हो. शायद वह किसी के घर की छत पर बैठा हो या किसी पेड़ पर दिखाई दे जाए. अरविंद मौर्य अपने उस साथी को वापस चाहते हैं, जो एक दशक से उनके घर में रह रहा था.

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एलेक्स के जाने से घर का डॉगी भी उदास

इस कहानी में एक और दिलचस्प बात है. मौर्य परिवार के घर में एक डॉगी भी है. वह दिनभर एलेक्स के साथ रहता था. दोनों की साथ रहने की आदत थी. एलेक्स के गायब होने के बाद डॉगी भी मायूस रहने लगा है. एलेक्स की मालकिन शिखा मौर्य बताती हैं कि उसके रहने से घर में रौनक बनी रहती थी. अब उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा पसरा है. परिवार का मन किसी काम में नहीं लग रहा. शिखा के मुताबिक, एलेक्स के गायब होने से परिवार इतना परेशान है कि घर में चूल्हा तक जलना बंद हो गया है.

2019 में भी उड़ गया था एलेक्स, 5100 रुपये देकर वापस लाए थे

परिवार ने 11 हजार रुपये का इनाम रखा है. अरविंद मौर्य के मुताबिक, साल 2019 में भी एलेक्स घर से उड़ गया था. उस समय परिवार ने काफी तलाश की. आखिरकार वह वाराणसी के खजूरी इलाके में मिला. तब उसे खोजकर वापस लाने वाले को 5,100 रुपये इनाम दिया गया था. इस बार भी परिवार ने इनाम रख दिया है. अरविंद का कहना है कि अगर 11 हजार रुपये के इनाम से भी एलेक्स वापस नहीं आता है तो वह रकम बढ़ाकर 21 हजार रुपये तक कर देंगे. एलेक्स को वापस लाने वाले को अलग से गिफ्ट भी दिया जाएगा.

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परिवार की बस एक ही अपील- कहीं दिखे तो बता दीजिए

फिलहाल मौर्य परिवार की तलाश जारी है. परिवार के लोग पोस्टर लगा रहे हैं और आसपास के इलाकों में एलेक्स को खोज रहे हैं. उनकी अपील है कि अगर किसी को एलेक्स दिखाई दे तो इसकी जानकारी परिवार तक पहुंचाए. सोचिए, एक घर में 10 साल से रहने वाला साथी अचानक गायब हो जाए तो खालीपन कितना बड़ा होगा.

एलेक्स बोल नहीं सकता, अपना पता नहीं बता सकता और न ही फोन करके कह सकता है कि वह कहां है. उसके परिवार के पास अब पोस्टर हैं, इनाम की रकम है और एक उम्मीद है. उम्मीद यही कि काशी की किसी गली, किसी छत या किसी पेड़ से एक दिन फिर एलेक्स की आवाज सुनाई देगी. और मौर्य परिवार का घर एक बार फिर गुलजार हो जाएगा.

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