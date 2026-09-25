वाराणसी: BHU में IIT और मेडिकल छात्रों की साइकिलें चुराने वाला गैंग गिरफ्तार, ऐसे खुला राज

वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में गश्त के दौरान लंका थाना पुलिस ने फूलपुर क्षेत्र के रहने वाले सूरज कनौजिया, सोहन रंगीले मिश्रा और शिवम नाम के तीन साइकिल चोरों को पकड़ा है. आरोपी कैंची तकनीक से ताला तोड़कर IIT और मेडिकल के छात्रों की साइकिलें चुराते थे.

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सीसीटीवी कैमरे में ताला तोड़ने की वारदात रिकॉर्ड होने और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की. पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 12 साइकिलें बरामद की गईं, जबकि पकड़े गए दो आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है.

कैंची तकनीक से ताला तोड़ते थे शातिर चोर

सीसीटीवी फुटेज में चोर साफ तौर पर कैंची के जरिए साइकिल का ताला तोड़ते दिखाई दिए. पुलिस ने खुलासे के दौरान मीडिया के सामने भी आरोपी से ताला तोड़ने की इस खास तकनीक का डेमो कराया. यह गिरोह मुख्य रूप से IIT-BHU और मेडिकल छात्रों की महंगी साइकिलों को निशाना बनाता था.

गश्त के दौरान पकड़े गए आरोपी, 12 साइकिलें बरामद

भेलूपुर के एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि परिसर में गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में मिलने पर तीनों से पूछताछ की गई थी. आरोपियों की पहचान फूलपुर के सूरज, सोहम और शिवम के रूप में हुई. सूरज और सोहम पर पहले से चोरी के दो-दो मुकदमे दर्ज हैं. कुछ समय पहले एक छात्रा ने अपनी चोरी हुई साइकिल जीपीएस के जरिए खोजी थी.

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