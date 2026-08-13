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हाथ में माता की फोटो, दिल में बेफिक्री! शोरूम में नहाया-नाचा चोर, 4.71 लाख की KTM बाइक लेकर हुआ फुर्र, वीडियो वायरल

वाराणसी में एक चोर ने बाइक चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. शोरूम में घुसने के बाद चोर ने करीब साढ़े चार घंटे आराम से बिताए. उसने कॉफी पी, नहाया, म्यूजिक बजाकर डांस किया और जाते समय ब्रांडेड कैप पहनी. इसके बाद वह करीब 4.71 लाख रुपये की KTM बाइक लेकर फरार हो गया.

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शोरूम से 4 लाख की बाइक लेकर फरार हुआ चोर. (Photo: Screengrab)
शोरूम से 4 लाख की बाइक लेकर फरार हुआ चोर. (Photo: Screengrab)

वाराणसी में बाइक चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर कोई हैरान रह जाएगा. यहां एक चोर ने बाइक चोरी करने से पहले शोरूम के अंदर करीब साढ़े चार घंटे बिताए. इस दौरान उसने कॉफी पी, वॉशरूम में नहाया, म्यूजिक बजाया और जमकर डांस भी किया. इसके बाद उसने शोरूम मैनेजर की करीब 4.71 लाख रुपये कीमत की ब्रांड न्यू केटीएम एडवेंचर 390 S बाइक उठाई और उसे लेकर फरार हो गया. चोर की यह पूरी अजीबोगरीब करतूत शोरूम में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई.

CCTV फुटेज सामने आने के बाद चोरी की इस वारदात की चर्चा हो रही है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोर ने चोरी करने की जल्दी नहीं दिखाई. वह कई घंटे तक शोरूम के अंदर आराम से घूमता रहा और वहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल करता रहा. मामला वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र का है. सोमवार रात करीब 10 बजे शोरूम का स्टाफ अपना काम खत्म करके घर चला गया था. शोरूम बंद करते समय मैनेजर की करीब तीन महीने पुरानी KTM बाइक अंदर ही खड़ी थी. बाइक की चाबी भी शोरूम के अंदर ही मौजूद थी.

इसके कुछ देर बाद रात करीब 11:39 बजे एक युवक शोरूम के बाहर पहुंचा. CCTV फुटेज में युवक सफेद शर्ट और जींस पहने नजर आ रहा है. उसके हाथ में देवी माता की तस्वीर भी थी. वह शोरूम के शीशे के दरवाजे के पास पहुंचा और कटर की मदद से उसे काटना शुरू कर दिया. दरवाजा काटने में उसे काफी समय लगा. करीब 36 मिनट तक मेहनत करने के बाद रात 12:06 बजे वह शोरूम के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया. इसके बाद जो कुछ हुआ, वह इस चोरी की वारदात को बेहद अलग बना देता है.

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कटर से शीशे का दरवाजा काटकर शोरूम में घुसा चोर

शोरूम के अंदर पहुंचने के बाद चोर का अंदाज बिल्कुल बदल गया. उसने चोरी करने की बजाय पहले आराम से वहां मौजूद चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया. उसने मिनी फ्रिज खोला और उसमें से ठंडा पानी निकालकर पीया. इसके बाद उसने कॉफी मशीन से अपने लिए गरमा-गरम कॉफी बनाई और आराम से कॉफी पी. इसके बाद चोर वॉशरूम में गया. वहां उसने आराम से नहाया. शोरूम में कई घंटे बिताने के दौरान वह पूरी तरह बेफिक्र नजर आया. इसके बाद उसने अपने साथ लाए स्पीकर से म्यूजिक बजाया और शोरूम के अंदर ही डांस करने लगा.

उसकी यह पूरी हरकत CCTV कैमरों में रिकॉर्ड होती रही. वह म्यूजिक पर डांस करता रहा और उसे इस बात की कोई चिंता नजर नहीं आई कि शोरूम में CCTV कैमरे लगे हुए हैं. चोरी करने आए युवक ने शोरूम के अंदर ऐसा व्यवहार किया, जैसे वह किसी चोरी के लिए नहीं बल्कि आराम करने आया हो. करीब साढ़े चार घंटे तक शोरूम के अंदर रहने के बाद चोर ने वहां से निकलने की तैयारी की. लेकिन जाने से पहले उसने शोरूम की ब्रांडेड कैप पहनी. इसके बाद वह मैनेजर की KTM बाइक के पास पहुंचा.

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बाइक की चाबी शोरूम में ही मौजूद थी. चोर ने बाइक स्टार्ट की और सुबह करीब 4 बजे शोरूम से बाहर निकल गया. वह करीब 4.71 लाख रुपये कीमत की ब्रांड न्यू KTM एडवेंचर 390 S बाइक लेकर मौके से फरार हो गया. इस तरह चोर ने पहले शोरूम का शीशे का दरवाजा काटकर प्रवेश किया. फिर कई घंटे तक अंदर रहा. इस दौरान उसने पानी पिया, कॉफी बनाई, कॉफी पी, वॉशरूम में नहाया और म्यूजिक बजाकर डांस किया. आखिर में उसने ब्रांडेड कैप पहनी और लाखों रुपये की बाइक लेकर वहां से निकल गया.

इस पूरी वारदात का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद मंडुआडीह थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने शोरूम में जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही मौके से मिले फिंगरप्रिंट्स की भी जांच की जा रही है. पुलिस इन्हीं सुरागों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है.

देवी माता की तस्वीर लेकर पहुंचा था युवक

इस चोरी में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात चोर का व्यवहार है. उसने शोरूम में घुसने के बाद तुरंत बाइक चोरी नहीं की. इसके बजाय उसने करीब साढ़े चार घंटे वहां बिताए. उसने शोरूम की सुविधाओं का इस्तेमाल किया, नहाया, कॉफी पी और डांस किया. इसके बाद वह करीब 4.71 लाख रुपये की KTM बाइक लेकर फरार हो गया. CCTV फुटेज में कैद चोर की यह पूरी हरकत अब पुलिस की जांच का अहम हिस्सा है. जिस तरह उसने शोरूम के अंदर घंटों बिताए और उसके बाद बाइक लेकर फरार हुआ, उसने इस चोरी की वारदात को बेहद अजीब बना दिया है.

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