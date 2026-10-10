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पिता का अंतिम संस्कार करने आए युवक को बेहोश होने तक पीटा... वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर गुंडागर्दी; 16 सेकंड का वीडियो

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान विवाद के बाद एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है. आरोप है कि डोम परिवार के कई युवकों ने उसे घेरकर पीटा और लकड़ी के बड़े लट्ठे से सिर पर वार किया.

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युवक को सिर पर लकड़ी का लट्ठा मार गिराया.(Photo:ITG)
युवक को सिर पर लकड़ी का लट्ठा मार गिराया.(Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित महाश्मशान मणिकर्णिका घाट से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है. 16 सेकंड के इस वीडियो में कई युवक एक निहत्थे व्यक्ति को घेरकर पीटते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक युवक लकड़ी के बड़े लट्ठे से उसके सिर पर वार करता नजर आता है, जिसके बाद पीड़ित सीढ़ियों पर गिर जाता है. घटना के दौरान उसका एक साथी उसे संभालता दिखाई देता है.

मारपीट में घायल युवक की पहचान वाराणसी के चोलापुर थाना इलाके के गोपपुर गांव निवासी अभिषेक सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट पहुंचा था. इसी दौरान वहां शवदाह कराने को लेकर किसी बात पर विवाद हो गया. आरोप है कि इसके बाद वहां मौजूद कई युवकों ने अभिषेक के साथ मारपीट की.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

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6 नामजद और एक अज्ञात आरोपी गिरफ्तार

दशाश्वमेध सर्कल के एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छह नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में एक अज्ञात आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक विवरण से की जानी चाहिए. देखें VIDEO:- 

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एसीपी के मुताबिक, घायल अभिषेक की हालत सामान्य है. उसे घटना के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे रात में डिस्चार्ज कर दिया गया.

मणिकर्णिका घाट वाराणसी का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां अंतिम संस्कार के लिए देशभर से लोग पहुंचते हैं. ऐसे स्थान पर मारपीट की घटना ने घाट पर आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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