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चीख-पुकार और मच गई अफरा-तफरी... लखनऊ में बारिश के बीच सड़क पर गिरा विशालकाय नीम का पेड़, कार दबी

लखनऊ में तेज बारिश के बीच कैंट क्षेत्र में कमांड हॉस्पिटल के पास विशाल नीम का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया. पेड़ की चपेट में स्विफ्ट डिजायर और स्कूटी आ गईं, जबकि कार सवार दो लोग बाल-बाल बच गए.

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लखनऊ कमांड अस्पताल के पास अचानक कार पर गिरा नीम का पेड़.(Photo:ITG)
लखनऊ कमांड अस्पताल के पास अचानक कार पर गिरा नीम का पेड़.(Photo:ITG)

यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को भीषण बारिश के बीच एक विशालकाय नीम का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया. पेड़ की चपेट में एक स्विफ्ट डिजायर कार और स्कूटी आ गई. हादसे में कार सवार दो लोग बाल-बाल बच गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मामला कैंट थाना क्षेत्र में कमांड हॉस्पिटल के पास का है. लखनऊ में सोमवार तेज बारिश के बीच अचानक नीम का पेड़ सड़क पर गिर पड़ा. इस दौरान वहां से गुजर रही स्विफ्ट डिजायर कार इसकी चपेट में आ गई. पेड़ गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार में सवार विवेक शुक्ला और आदित्य किसी तरह बाल-बाल बच गए.

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार को पुलिस ने थाना परिसर पहुंचाया. विशालकाय पेड़ सड़क पर गिरने के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया.

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सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया. हादसे में एक स्कूटी भी पेड़ की चपेट में आ गई. घटना के दौरान घायल हुए लोगों को पुलिस ने उपचार के लिए भेजा. इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया.

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हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारिश के बीच सड़क पर गिरे विशालकाय पेड़ और उसके नीचे क्षतिग्रस्त कार को देखा जा सकता है. फिलहाल पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को थाने पहुंचा दिया है.

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