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Exclusive: Gen-z को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 25 लाख छात्रों को मुफ्त मिलेंगे टैबलेट

यूपी में Gen-Z युवाओं को योगी सरकार 25 लाख मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी में है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI और कौशल विकास से जुड़े युवाओं को इसका लाभ मिलेगा.

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यूपी में 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी में योगी सरकार. (File Photo: ITG)
यूपी में 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी में योगी सरकार. (File Photo: ITG)

यूपी में Gen-Z युवाओं को योगी सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. सरकार 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटेगी. पढ़ाई से रोजगार तक डिजिटल मदद के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत प्रदेश में 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे. 25 लाख टैबलेट के क्रय के लिए चयनित संस्थाओं को खरीद के आदेश जारी करने की तैयारी है. योजना के जरिए यूपी के युवाओं को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है.

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स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और कौशल विकास से जुड़े युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा. ITI और कौशल विकास प्रशिक्षण में पंजीकृत युवाओं को भी निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे. लाभार्थी युवाओं को टैबलेट बिना किसी शुल्क के वितरित किए जाएंगे.

युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है लक्ष्य

टैबलेट के जरिए युवाओं को पढ़ाई, प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े डिजिटल संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे. सरकार का लक्ष्य डिजिटल संसाधनों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है. तकनीकी रूप से सक्षम युवा रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े युवा भी योजना से लाभान्वित होंगे. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना पांच वर्ष के लिए लागू की गई है. योजना के जरिए यूपी के युवाओं के डिजिटल और तकनीकी सशक्तीकरण को गति देने की तैयारी है.

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अखिलेश सरकार में शुरू हुई थी मुफ्त लैपटॉप योजना

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने 2012 में मेधावी छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना शुरू की थी. योजना के तहत कक्षा 12वीं पास करने वाले योग्य विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप देने का प्रावधान किया गया था. इस योजना की शुरुआत मार्च 2013 में लखनऊ से हुई थी.

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