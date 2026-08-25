खुरदरा हो गया है तौलिया? फेंकने की गलती न करें, इस घरेलू ट्रिक से फिर बनेगा मुलायम और फूला-फूला

नहाने के बाद अगर तौलिया शरीर पर फेरते ही ऐसा लगे जैसे किसी खुरदरे कपड़े से बदन पोंछ रहे हैं, तो जाहिर है आपको अजीब लगेगा. जब भी आप बाजार से नया तौलिया खरीदकर लाते हैं, तो वो शुरुआत में तो काफी मुलायम और फूला-फूला लगता है. लेकिन कुछ महीनों बाद वही तौलिया सख्त और रूखा हो जाता है. उसे शरीर पर कहीं भी फेरते हुए चुभन महसूस होती है. यहां तक की वो पानी भी कम सोखने लगता है. ऐसे में ज्यादातर लोग इसे पुराना समझकर बदलने का मन बना लेते हैं.

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार तौलिया खराब होने की वजह उसका पुराना होना नहीं होती? कई बार ज्यादा डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर और हार्ड वॉटर में मौजूद मिनरल्स तौलिए के रेशों पर जम जाते हैं. इससे उसके रेशे आपस में चिपकने लगते हैं और तौलिया अपनी सॉफ्टनेस खो देता है. अगर आपके घर के तौलिए भी ऐसे ही सख्त हो गए हैं, तो उन्हें फेंकने से पहले एक आसान तरीका अपनाकर आप उसे फिर से सॉफ्ट बना सकते हैं.



तौलिया आखिर खुरदरा क्यों हो जाता है?

तौलिए को बार-बार धोने के दौरान उसमें डिटर्जेंट के कण जमा हो सकते हैं. वहीं, अगर आपके घर में हार्ड वॉटर आता है तो उसमें मौजूद मिनरल्स भी कपड़े के रेशों पर परत बना सकते हैं. धीरे-धीरे इसकी वजह से तौलिया न सिर्फ खुरदरा होने लगता है, बल्कि उसकी पानी सोखने की क्षमता भी कम हो सकती है.

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तौलिए के खुरदुरा होने के पीछे आपकी एक और गलती छिपी होती है और वो है जरूरत से ज्यादा फैब्रिक सॉफ्टनर डालना. कपड़ों को मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये प्रोडक्ट तौलियों के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होता. इसके लगातार इस्तेमाल से रेशों पर एक कोटिंग बन सकती है, जिससे तौलिया उल्टा कम मुलायम महसूस होने लगता है.

इस ट्रिक से दोबारा सॉफ्ट होगा तौलिया

खुरदरे तौलिए को दोबारा सॉफ्ट बनाने के लिए सफेद सिरका मददगार हो सकता है. इसके लिए तौलियों को वॉशिंग मशीन में डालें और डिटर्जेंट की जगह करीब एक कप सफेद सिरका डालकर वॉशिंग साइकल चला दें.

सिरका तौलिए के रेशों पर जमे डिटर्जेंट और मिनरल्स की लेयर को हटाने में मदद करता है. इससे रेशे दोबारा खुलते हैं और तौलिया पहले की तुलना में ज्यादा मुलायम महसूस हो सकता है.

बदबू भी है तो बेकिंग सोडा आएगा काम

अगर तौलिया सख्त होने के साथ-साथ उसमें बदबू भी आने लगी है, तो बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ये बदबू कम करने और तौलिए को फ्रेश करने में मदद कर सकता है.



हालांकि, एक बात का खास ध्यान रखें सिरका और बेकिंग सोडा को एक साथ मशीन में न डालें. दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग वॉश साइकल में करना बेहतर है.

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होटल जैसे मुलायम तौलिया चाहते हैं तो ये गलतियां ना करें

सिर्फ एक बार सिरके से धोने के बाद तौलिए की देखभाल खत्म नहीं हो जाती. उसे लंबे समय तक मुलायम और फूला-फूला रखने के लिए रोजाना की कुछ आदतों में बदलाव भी जरूरी है.

तौलिए में जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट न डालें.

हर बार फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करने से बचें.

तौलियों को वॉशिंग मशीन में जरूरत से ज्यादा भरकर न धोएं.

धोने के बाद तौलिए को अच्छी तरह सुखाएं.

समय-समय पर सफेद सिरके से डीप क्लीनिंग कर सकते हैं.

अगली बार तौलिया खुरदरा हो तो फेंकें नहीं

तो अगली बार आपका पसंदीदा तौलिया सख्त और खुरदरा हो जाए, तो तुरंत नया खरीदने की जरूरत नहीं है. पहले उसकी सफाई का तरीका बदलकर देखें. कई बार तौलिए की सॉफ्टनेस खत्म होने की वजह उसका पुराना होना नहीं, बल्कि उसके रेशों पर जमा गंदगी, डिटर्जेंट और हार्ड वॉटर के मिनरल्स होते हैं. सही तरीके से डीप क्लीनिंग करने पर वही पुराना तौलिया फिर से काफी हद तक मुलायम और इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है.

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