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राखी ऐड विवाद: कृति सेनन को राहुल गांधी का सपोर्ट, बोले- महिला क्या पहनेगी, ये उसकी पसंद

कृति सेनन के महिलाओं के पहनावे और आजादी वाले पोस्ट को राहुल गांधी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. उन्होंने महिलाओं को ट्रोल न करने की अपील की.

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राहुल गांधी ने किया कृति सेनन का सपोर्ट (Photo: ITGD/Screengrab)
राहुल गांधी ने किया कृति सेनन का सपोर्ट (Photo: ITGD/Screengrab)

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में रक्षा बंधन विज्ञापन विवाद पर चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि खूबसूरती त्योहारों में होती है कपड़ों में नहीं. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृति के इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए उनका समर्थन किया है. राहुल गांधी ने महिलाओं की पसंद और आजादी को लेकर एक साफ संदेश दिया है.

राहुल गांधी ने किया पोस्ट शेयर

राहुल गांधी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. उन्होंने इसके साथ लिखा, "एक महिला क्या पहनती है, वह क्या करती है और कहां जाती है- यह उसकी पसंद है."

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कृति सेनन की रक्षाबंधन वाली ड्रेस का विरोध क्यों?

राहुल गांधी ने आगे महिलाओं को उनकी आजादी के लिए ट्रोल किए जाने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "महिलाओं को अपनी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करें." राहुल गांधी की यह इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आने के बाद कृति सेनन का पोस्ट एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

कृति सेनन ने क्या लिखा था?

भारी ट्रोलिंग को देखते हुए कृति सेनन ने रक्षाबंधन के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने त्योहार की असली भावना और महिलाओं के पहनावे को लेकर होने वाली टिप्पणियों पर अपनी बात रखी.

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कृति ने लिखा कि त्योहारों की असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं और परंपराओं में होती है. उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन उनके और उनकी बहन के लिए एक-दूसरे की रक्षा और साथ निभाने का रिश्ता है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यह प्रार्थना और प्यार उनके पालतू कुत्तों तक के लिए है, क्योंकि वे भी परिवार का हिस्सा हैं.

इसके बाद कृति ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर समाज की सोच पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि आखिर महिलाओं को यह बताना कब बंद किया जाएगा कि उन्हें क्या पहनना चाहिए. कृति ने अपने पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि किसी महिला के सम्मान और अपनी संस्कृति के प्रति उसके लगाव को सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं मापा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, नेकलाइन में नहीं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

कृति के पोस्ट और राहुल गांधी के समर्थन के बाद सोशल मीडिया पर महिलाओं के पहनावे, आजादी और संस्कृति को लेकर बहस तेज हो गई है. जहां कुछ लोग कृति की बात से सहमत नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स इस मुद्दे पर अलग राय भी रखते हैं.

कृति सेनन को लेकर कंगना रनौत भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. कंगना ने कृति की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर निशाना साधते हुए उन्हें खरी-खरी सुनाई थी.

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उन्होंने कहा था कि- यह महिलाओं के लिए एक शानदार समय है. हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हुई हैं, आज की महिला एक ग्लोबल महिला है. कॉकटेल ड्रेसेज से लेकर लहंगा चोली तक, जींस से लेकर साड़ी तक, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक, आज हमारे पास पहनने के इतने सारे विकल्प हैं, तो फिर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बिकिनी/अंडरगारमेंट्स पहनकर क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प हैं, वे कहां गए? हा हा, यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज करने वाला लगता है.

फिलहाल राहुल गांधी का कृति सेनन के पोस्ट को शेयर करना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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