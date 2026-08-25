बरेली में शराब पीकर टल्ली हुआ विदेशी युवक... सड़क पर काटा बवाल, थाने ले गई पुलिस

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शहर के व्यस्तम स्टेशन रोड स्थित एक होटल के पास एक विदेशी नागरिक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया. अर्द्धनग्न हालत में हाथ में शराब की बोतल लिए सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा कर रहे विदेशी युवक को देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी युवक पुलिसकर्मियों के सामने भी नशे की हालत में बहस और हंगामा करता दिख रहा है.

घंटों चला हंगामा, मौके पर मची अफरा-तफरी



स्थानीय लोगों के अनुसार, विदेशी युवक ने काफी देर तक स्टेशन रोड पर शराब के नशे में उत्पात मचाया. वह आने-जाने वाले राहगीरों और गाड़ियों के बीच जाकर अभद्रता कर रहा था. स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय नागरिकों ने तुरंत डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने जब युवक को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया, तो वह हाथ में शराब की बोतल लेकर पुलिस से ही उलझने लगा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे शांत कराया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने साथ थाने ले गई. देखें VIDEO:-

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो



इस पूरी घटना का किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. देखें VIDEO:-

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह विदेशी युवक नशे की हालत में सड़क पर हंगामा कर रहा है और पुलिस टीम उसे काबू करने की कोशिश कर रही है. फिलहाल पुलिस युवक के पासपोर्ट, वीजा और उसके बरेली आने के कारणों की जांच कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

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