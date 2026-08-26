अमेरिका के फ्लोरिडा में सड़क हादसा, तेलंगाना के तीन छात्रों की मौत, पार्ट टाइम के लिए जा रहे थे

अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए एक सड़क हादसे में तेलंगाना के तीन छात्रों की मौत हो गई. हादसा मंगलवार 25 अगस्त को ब्रेवार्ड काउंटी में हुआ. यह दुर्घटना पाल्म बे के पास इंटरस्टेट 95 हाईवे पर हुई.

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मिली जानकारी के मुताबिक, छात्रों की कार हाईवे से अचानक बाहर चली गई. इसके बाद कार एक पेड़ से टकरा गई. टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई. बताया जा रहा है कि तीनों छात्र पार्ट टाइम काम के लिए जा रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हुआ.

मृतकों में तेलंगाना के निजामाबाद जिले के नाविपेट निवासी एन राहुल की पहचान हुई है. राहुल करीब तीन महीने पहले ही हाइयर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे. राहुल ने एमएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी. इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में पीएचडी में दाखिला लिया था. पढ़ाई के साथ वह नौकरी की तलाश भी कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक कार चला रहे छात्र और आगे बैठे यात्री की मौके पर ही मौत हो गई. राहुल गंभीर रूप से घायल हुए थे. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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बाकी दो मृतकों की पहचान अभी आधिकारिक रूप से नहीं बताई गई है. स्थानीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.

काम के लिए निकलने से पहले मां से हुई थी बात

राहुल के परिवार को हादसे की जानकारी बुधवार सुबह मिली. परिवार का कहना है कि राहुल ने हादसे से कुछ समय पहले अपनी मां से फोन पर बात की थी. इसके बाद उनके दोस्त उन्हें पार्ट टाइम काम के लिए लेने पहुंचे थे. कुछ देर बाद ही हादसे की खबर सामने आई.

राहुल के परिवार ने तेलंगाना और केंद्र सरकार से मदद की अपील की है. परिवार चाहता है कि राहुल के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जाए. इसके लिए जरूरी प्रक्रिया में सरकार से सहयोग मांगा गया है.

राहुल के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया में तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (TANA) मदद कर रहा है. संगठन स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है. जरूरी कागजी कार्रवाई और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है.

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हादसे की खबर से अमेरिका में रहने वाले तेलंगाना समुदाय में भी शोक की लहर है. परिवार और दोस्त राहुल को याद कर रहे हैं. वहीं अन्य दो छात्रों के परिवारों की पहचान और जानकारी का भी इंतजार किया जा रहा है.

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हादसे की वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है. शुरुआती जानकारी में वाहन के हाईवे से बाहर जाने और पेड़ से टकराने की बात सामने आई है. टक्कर के बाद वाहन में आग लग गई थी. स्थानीय अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जुटाया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद दुर्घटना की सही वजह सामने आने की उम्मीद है.



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