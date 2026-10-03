scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चुनाव से पहले यूपी BJP की नई मीडिया टीम का ऐलान, देखें 31 प्रवक्ताओं और 25 मीडिया पैनलिस्ट की पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी मीडिया टीम की नई सूची जारी की है. पार्टी ने प्रदेश स्तर पर प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की नई टीम घोषित की है.

Advertisement
X
सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Photo-PTI)
सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Photo-PTI)

यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई मीडिया टीम का ऐलान किया है. पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की नई सूची जारी की है. इसके साथ ही प्रदेश मीडिया सह-संयोजक और मीडिया वॉच के नामों की भी घोषणा की गई है. 3 अक्टूबर को जारी इस सूची में कुल 60 पदों पर नाम घोषित किए गए हैं.

बीजेपी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, प्रदेश मीडिया विभाग में 31 प्रवक्ताओं और 25 मीडिया पैनलिस्ट बनाए गए हैं. इसके अलावा प्रदेश मीडिया सह-संयोजक के तौर पर दो नामों की घोषणा की गई है. मीडिया वॉच के लिए भी दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है. इस तरह पार्टी ने प्रदेश स्तर पर अपनी मीडिया टीम के अलग-अलग पदों के लिए नामों का ऐलान किया है.

हिमांशु दुबे और दीपक बघेल बने मीडिया सह-संयोजक

सम्बंधित ख़बरें

hapur man climbs 80 foot jio tower
UP में पत्नी को वापस बुलाने की जिद पर टावर पर चढ़ा शख्स
वृंदावन के राधा केलि कुंज आश्रम में गहराया विवाद.(Photo:ITG)
'कहां चले गए हमारे बच्चे', प्रेमानंद महाराज के आश्रम बाहर 3 परिवारों का हंगामा
UP होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट जारी, 41 हजार से अधिक युवा हुए चयनित
'काम है रुको...', महिला टीचर से बोला स्कूल मैनेजर और करने लगा छेड़छाड़
Noida Supernova
नोएडा में एक युवक ने 43वीं मंजिल गिरकर दी जान

बीजेपी की ओर से जारी पत्र में हिमांशु दुबे और दीपक बघेल को प्रदेश मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है. वहीं, प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची में 31 नाम शामिल हैं. 

UP BJP announces new team

इसके अलावा 25 लोगों को प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया है. पार्टी की ओर से जारी सूची में इन सभी के नाम क्रमवार दर्ज हैं. मीडिया पैनलिस्ट पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे. 

Advertisement

UP BJP announces new team

मीडिया वॉच के लिए भी दो नाम घोषित

बीजेपी ने मीडिया वॉच के लिए भी दो नामों की घोषणा की है. जारी सूची में दिवस चतुर्वेदी और मनोज त्रिवेदी को इस श्रेणी में जगह दी गई है. प्रदेश अध्यक्ष किरण चौधरी के नाम से जारी इस पत्र में मीडिया विभाग के सभी पदों के लिए नामों का ऐलान किया गया है.

UP BJP announces new team

यूपी में चुनाव से पहले मीडिया टीम की यह सूची जारी की गई है. पार्टी ने प्रदेश स्तर पर प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्ट, सह-संयोजकों और मीडिया वॉच के लिए नाम तय किए हैं. इस घोषणा के साथ ही बीजेपी ने अपनी प्रदेश मीडिया टीम के अलग-अलग पदों पर नियुक्तियों की जानकारी सार्वजनिक कर दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Homemade Dishwashing Soap: लकड़ी की राख से घर पर बनाएं 100% केमिकल-फ्री बर्तन धोने का साबुन, जिद्दी चिकनाई होगी गायब; आ जाएगी चमक |
    पेट्रोल पंप परिसर में फन फैलाए घूम रहा था कोबरा... लोगों में मची अफरा-तफरी-VIDEO |
    लाखों फॉलोअर्स, पंजाबी फिल्मों में काम और अब मर्डर... जानें कौन थे मैड संधू |
    LIVE मैच में हुआ भयंकर बवाल, अंपायर से भिड़ा बल्लेबाज? DRS में सच सामने आते ही गुस्से में लाल होकर छोड़ा मैदान! |
    चुनाव से पहले यूपी BJP की नई मीडिया टीम का ऐलान, देखें 31 प्रवक्ताओं और 25 मीडिया पैनलिस्ट की पूरी लिस्ट |
    'चैट डिलीट होने के बाद कैसे पकड़े जाते हैं?', केतन मर्डर केस में आरोपी की सर्च हिस्ट्री आई सामने |
    गुजरात में CNG कार में गैस भरते समय हुआ जोरदार धमाका, CCTV में कैद हुआ भयावह मंजर |
    Surya Shani Yog: कल बनेगा सूर्य-शनि का प्रतियुति योग, इन 4 राशियों का खूब बढ़ेगा बैंक-बैलेंस |
    यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस? विदेशी नागरिकों और डिप्लोमेट्स से कीव छोड़ने की अपील |
    लालू के सारथी बने तेजस्वी, पटना एयरपोर्ट से खुद गाड़ी चलाकर माता-पिता को ले गए घर
    Advertisement