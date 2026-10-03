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पेट्रोल पंप परिसर में फन फैलाए घूम रहा था कोबरा... लोगों में मची अफरा-तफरी-VIDEO

बिजनौर के नेहटौर में इंडियन पेट्रोल पंप पर कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया. तेल भरवाने पहुंचे लोगों ने सांप को देखते ही दूरी बना ली. सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र बी भास्कर ने रेस्क्यू शुरू किया तो कोबरा फन फैलाकर आक्रामक हो गया. काफी सावधानी के बाद उसे सुरक्षित पकड़कर पेट्रोल पंप से बाहर ले जाया गया.

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फन फैलाकर हुआ आक्रामक.(Photo: Screengrab)
फन फैलाकर हुआ आक्रामक.(Photo: Screengrab)

बिजनौर के नेहटौर में इंडियन पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे लोगों की नजर अचानक एक खतरनाक कोबरा सांप पर पड़ गई. सांप पेट्रोल पंप परिसर में घूम रहा था. उसे देखते ही वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. कोबरा दिखाई देने के बाद पेट्रोल भरवाने आए लोग उससे दूरी बनाने लगे. कुछ ग्राहक अपनी गाड़ियों से उतरकर दूर खड़े हो गए, जबकि कई लोगों ने मोबाइल निकालकर सांप का वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

पेट्रोल पंप पर सांप की मौजूदगी से कुछ देर के लिए लोगों में डर का माहौल बना रहा. इसके बाद कोबरा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सर्प मित्र बी भास्कर को मौके पर बुलाया गया.

यह भी पढ़ें: बिजनौर: किराएदार महिला से शारीरिक संबंध, दो भाइयों की HIV से मौत, अब मोहल्लेवालों में दहशत!

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सर्प मित्र को देखते ही फन फैलाकर हुआ आक्रामक

सर्प मित्र बी भास्कर ने पेट्रोल पंप परिसर में पहुंचकर कोबरा को पकड़ने की कोशिश शुरू की. जैसे ही वह सांप के करीब पहुंचे, कोबरा ज्यादा आक्रामक हो गया और फन फैलाकर उनके सामने खड़ा हो गया.

कुछ देर तक सर्प मित्र और सांप के बीच बचाव और पकड़ने की कोशिश चलती रही. इस दौरान कोबरा लगातार फन फैलाए रहा. आसपास मौजूद लोग दूरी बनाकर पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड करते रहे.

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काफी सावधानी बरतने के बाद सर्प मित्र ने कोबरा को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया. इसके बाद उसे पेट्रोल पंप परिसर से बाहर ले जाया गया. सांप के रेस्क्यू का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें कोबरा फन फैलाए दिखाई दे रहा है.

स्पेक्टेकल्स कोबरा होने की जानकारी

बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर मिला सांप स्पेक्टेकल्स कोबरा यानी भारतीय कोबरा था. भीड़भाड़ वाली जगह पर इसके निकलने से वहां मौजूद लोगों में कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया था.

हालांकि, समय रहते सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचकर उसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. पेट्रोल पंप पर हुई पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई, जिसमें कोबरा के फन फैलाने और उसके रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं.

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