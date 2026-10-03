Homemade Dishwashing Soap: लकड़ी की राख से घर पर बनाएं 100% केमिकल-फ्री बर्तन धोने का साबुन, जिद्दी चिकनाई होगी गायब; आ जाएगी चमक

Homemade Dishwashing Soap: घर में खाने-पीने के गंदे बर्तन जमा होना आम बात है और उन्हें साफ करना रोजाना के कामों में शामिल है. लेकिन बर्तनों पर जमी चिकनाई और जले हुए दाग साफ करना रोज की रसोई की सबसे झंझट वाली चीजों में से एक है. इन्हें हटाने के लिए लोग अक्सर महंगे डिशवॉश लिक्विड या केमिकल वाली साबुनों का सहारा लेते हैं. लेकिन अगर हम कहें कि आपको बाजार से बर्तन मांजने वाली साबुन खरीदने की जरूरत ही ना पड़े तो? जी हां, आज हम आपको बर्तन धोने का एक आसान देसी तरीका तरीका बताने वाले हैं, जिसे दादी-नानी के जमाने से आजमाया जाता रहा है.

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दरअसल, चूल्हे की राख को बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. ये बर्तनों पर जमी चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद करती है. खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई महंगा क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपके पास लकड़ी या उपले की साफ राख है, तो उससे घर पर ही बर्तन साफ करने की साबुन आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का आसान तरीका.



राख से बर्तन धोने की साबुन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स?

साफ लकड़ी की राख- 2 कप

नींबू का रस- 2 नींबू

सिरका- 2 से 3 बड़े चम्मच

सोप बेस- 1 पीस

पानी- जरूरत के मुताबिक

ध्यान रखें कि राख केवल साफ और बिना केमिकल वाली लकड़ी की होनी चाहिए. प्लास्टिक, पेंट की हुई लकड़ी या किसी दूसरे पदार्थ को जलाने से बची राख का इस्तेमाल न करें.



बनाने का तरीका



1. सबसे पहले राख को किसी छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लें. इससे उसमें मौजूद कोयले के टुकड़े या दूसरी गंदगी निकल जाएगी. अब छनी हुई राख को एक कटोरे में डालें और उसमें पानी मिलाकर अच्छी तरह चलाएं.

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2. इस मिश्रण को रातभर के लिए छोड़ दें. अगले दिन इसके ऊपर जमा पानी को धीरे-धीरे अलग कर लें. अब नीचे बैठी राख को चम्मच से अच्छी तरह मिला लें.



3. अब तैयार राख में नींबू का रस और सफेद सिरका डालें. दोनों चीजों को राख के साथ अच्छी तरह मिलाएं.

4. अब सोप बेस लें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वो आसानी से पिघल सके. इसे सीधे तेज आंच पर रखने के बजाय डबल बॉयलर तरीके से पिघलाएं.



5. इसके लिए एक भगोने में थोड़ा पानी गर्म करें. अब सोप बेस वाले बर्तन को इस गर्म पानी के ऊपर रखें. धीरे-धीरे गर्म होने पर सोप बेस पिघल जाएगा. अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा रंग भी मिला सकती हैं, हालांकि रंग डालना जरूरी नहीं है.



6. सोप बेस पूरी तरह पिघल जाए तो इसे राख, नींबू और सिरके वाले मिश्रण में डाल दें. अब चम्मच की मदद से सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि पूरा मिश्रण एक जैसा हो जाए.

7. अब तैयार मिश्रण को किसी साफ सोप मोल्ड, छोटी कटोरी या उपयुक्त सांचे में डाल दें. इसके बाद इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं.



8. जब मिश्रण अच्छी तरह जम जाए तो इसे मोल्ड से बाहर निकाल लें. आपकी घर पर तैयार की गई बर्तन धोने की साबुन तैयार है.

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