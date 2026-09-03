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36 खेल, 503 खिलाड़ी और 246 सपोर्ट स्टाफ... एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत ने कसी कमर

हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने 107 पदक जीतकर अब तक का सबसे शानदार एशियन गेम्स अभियान पूरा किया था. इस बार 758 सदस्यीय दल के साथ भारत उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगा. क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद है.

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एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम से गोल्ड की उम्मीद. (Photo: Reuters)
एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम से गोल्ड की उम्मीद. (Photo: Reuters)

आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल पूरी तरह तैयार है. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले इस महाकुंभ के लिए 758 सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी है. इसमें 503 खिलाड़ी और 246 सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं.

भारत 43 में से 36 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेगा. भारत ने पिछले एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार 100 पदकों का आंकड़ा पार किया था. हांगझोउ में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 107 मेडल अपने नाम किए थे. अब जापान में इस प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश होगी.

भारतीय दल में 269 पुरुष और 234 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. शुरुआती सूची में 492 खिलाड़ियों को मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में 11 और खिलाड़ियों को शामिल किया गया. इनमें एथलेटिक्स के छह, सर्फिंग के चार और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) का एक खिलाड़ी शामिल है.

एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार, हरिता भद्रा, किरण पहल, आशा इलांगो, सिंधुश्री गणेशा और सान्या यादव को जगह मिली है. वहीं MMA में वरुण सन्याल, जबकि सर्फिंग में किशोर कुमार, शिवराज बाबू, कमाली प्रकाश और शुगर शांति गायेन भारतीय दल का हिस्सा होंगे.

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क्रिकेट में 50 सदस्यीय दल
क्रिकेट इवेंट (पुरुष एवं महिला) के लिए भारत का दल 50 सदस्यों का होगा. इनमें कुल 20 सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं. पुरुष टीम के हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण होंगे, जबकि महिला टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी अमोल मजूमदार संभालेंगे. क्रिकेट में भारत की दोनों टीमें मजबूत दावेदार के रूप में उतरेंगी.

हॉकी (पुरुष एवं महिला) में भारत कुल 54 सदस्यीय दल भेजेगा. इसमें 40 खिलाड़ी और 14 सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. एशियन गेम्स में हॉकी भारत के लिए पदक की अहम उम्मीदों में शामिल रहेगा.

भारतीय दल में सबसे बड़ा नाम जो नजर नहीं आएगा, वो नीरज चोपड़ा का है. स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज एंकल लिगामेंट की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. नीरज ने जकार्ता (2018) और हांगझोउ (2023) एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे. ऐसे में उनके बाहर होने से भारत के एथलेटिक्स अभियान को बड़ा झटका लगा है.

भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से 19 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी जापान जाएगा. वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख सहदेव यादव को शेफ डी मिशन बनाया गया है, जबकि चार डिप्टी शेफ डी मिशन उनकी मदद करेंगे. डॉ. दिनशॉ पारदीवाला को चीफ मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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