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Optical Illusion: तस्वीर में छिपा है Robot, क्या आप 10 सेकंड में पहचान पाएंगे

सोशल मीडिया पर वायरल इस Optical Illusion तस्वीर में बर्फीले पार्क में तीन लोग दिखाई दे रहे हैं. तीनों पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन इनमें से एक के शरीर में ऐसी चीज नजर आती है, जो उसे बाकी दोनों से अलग बनाती है.

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Optical Illusion
Optical Illusion

सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी तस्वीरें और पहेलियां काफी पसंद की जाती हैं, जिनमें सामने दिख रही चीजों को ध्यान से देखकर जवाब ढूंढना होता है. ऐसी ही एक दिलचस्प तस्वीर में बर्फ से ढके एक खूबसूरत पार्क का नजारा दिखाई दे रहा है. तस्वीर में तीन लोग नजर आ रहे हैं और ऊपर सवाल लिखा है-“Who is a Robot? यानी इनमें से Robot कौन है? तस्वीर को पहली नजर में देखने पर तीनों लोग बिल्कुल सामान्य लगते हैं. नंबर 1 पर एक शख्स खड़ा है, जो पार्क की निगरानी करता हुआ दिखाई दे रहा है. उसने काले रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी है और उसके हाथ में दस्ताने हैं. उसकी बॉडी और चेहरा भी बिल्कुल इंसानों जैसा नजर आता है.

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नंबर 2 पर एक महिला दिखाई दे रही है, जो पार्क में पौधों की कटाई-छंटाई कर रही है. उसने गर्म कपड़े पहन रखे हैं और हाथों में ग्लव्स हैं. वह पूरी तरह अपने काम में व्यस्त नजर आती है. पहली नजर में उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं दिखता, जिससे लगे कि वह इंसान नहीं है. अब बारी आती है नंबर 3 की. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क की बेंच पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. उसने टोपी और गर्म कपड़े पहन रखे हैं. ऊपर से देखने पर वह भी सामान्य इंसान जैसा ही लगता है. लेकिन अगर आप उसके पैरों पर ध्यान दें, तो तस्वीर का असली राज सामने आता है.

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उसके दोनों पैर सामान्य पैरों जैसे नहीं हैं. घुटनों के नीचे मशीन जैसी मेटल दिखाई दे रहा है. उसके पैरों में धातु के जोड़ और प्लेट्स बनी हुई हैं, जो किसी रोबोटिक या आर्टिफिशियल पैर जैसी लगती हैं. यही इस पहेली का सबसे बड़ा संकेत है. इसलिए तस्वीर में दिए गए विकल्पों में नंबर 3 सबसे सही जवाब है. हालांकि यहां एक छोटी-सी चाल भी है. उसके पैर रोबोट जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि पूरा व्यक्ति रोबोट ही हो. संभव है कि वह इंसान हो और उसके पैरों में आधुनिक कृत्रिम अंग (Modern Prosthetic Limb) लगे हों.

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यही इस तरह की ऑप्टिकल इल्यूजन पहेलियों की खासियत है. तो क्या आपने पहली नजर में ही नंबर 3 को पहचान लिया था, या आपको भी तस्वीर ने कुछ देर के लिए उलझा दिया?

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