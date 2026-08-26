सड़कें गायब, गाड़ियां डूबीं... चीन में तूफान गैनारी के बाद बाढ़ का खौफनाक मंजर

चीन के लॉन्गयान शहर में मंगलवार को सामने आए वीडियो ने बाढ़ की गंभीर स्थिति दिखाई. शहर की कई सड़कें पानी से पूरी तरह भर गईं और वहां से गुजरना मुश्किल हो गया. कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी कमर तक पहुंच गया. यह स्थिति फुजियान प्रांत में ट्रॉपिकल साइक्लोन गैनारी के आने के बाद बनी है. गैनारी ने सोमवार, 24 अगस्त को फुजियान में लैंडफॉल किया था.

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सामने आए वीडियो में शहर की सड़कों पर तेज बहता भूरा पानी दिखाई दे रहा है. एक वीडियो में बाढ़ के पानी के बीच नाव को ले जाते हुए देखा गया. वहीं, दूसरे वीडियो में चलती गाड़ी के अंदर से शहर की सड़कें रिकॉर्ड की गईं. सड़क के दोनों तरफ खड़ी कई गाड़ियां आधी पानी में डूबी नजर आईं.

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वीडियो में दिख रहे पुल, नदी, इमारतों, साइन बोर्ड और सड़क की बनावट की तुलना पुरानी तस्वीरों और सैटेलाइट तस्वीरों से की गई. इससे वीडियो की लोकेशन लॉन्गयान होने की पुष्टि हुई. हालांकि, वीडियो कब रिकॉर्ड किए गए, इसकी पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है. 25 अगस्त से पहले इन वीडियो के ऑनलाइन पोस्ट होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.

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फुजियान में भारी बारिश का रेड अलर्ट

गैनारी के कारण फुजियान के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई. क्वानझोउ प्रशासन ने 25 अगस्त को बारिश की चेतावनी को बढ़ाकर लेवल-1 कर दिया. वहीं, जिनजियांग मौसम केंद्र ने भी भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया.

सोमवार को फुजियान पहुंचा था गैनारी

गैनारी ने सोमवार, 24 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे फुजियान में लैंडफॉल किया था. जमीन से टकराने के बाद इसकी ताकत कम हुई और यह ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल गया. तूफान कमजोर होने के बाद भी भारी बारिश का असर बना हुआ है. कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की आवाजाही और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है.

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ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनने वाला तेज तूफान होता है. इसमें तेज हवा और भारी बारिश हो सकती है. जब यह जमीन से टकराता है तो बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ जाता है.

एक साथ चार तूफान सक्रिय

चीन की मौसम एजेंसी के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में इस समय चार तूफान सक्रिय हैं. इनमें गैनारी और अत्सानी के अलावा Typhoon नारा और सौडेल भी शामिल हैं. एक ही समय में चार तूफानों का एक्टिव होना कम देखने को मिलता है. अगस्त में इस इलाके में ट्रॉपिकल साइक्लोन आना आम है, लेकिन एक साथ कई तूफानों के सक्रिय रहने से मौसम की स्थिति ज्यादा मुश्किल हो सकती है.

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गैनारी अब कमजोर हो चुका है, लेकिन फुजियान में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ का असर बना हुआ है. स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों को देखते हुए प्रभावित इलाकों में लोगों को सावधान रहने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है.

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