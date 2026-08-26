रेलवे ट्रैक पर Reel बना रही थी 19 साल की पूर्णिमा, ट्रेन की चपेट में आई दोनों हाथ कटे

सोशल मीडिया पर Reel बनाने का शौक कब जानलेवा साबित हो जाए, कहा नहीं जा सकता. झारखंड के गढ़वा से ऐसा ही एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां 19 साल की एक लड़की दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर Reel बना रही थी. कैमरा चल रहा था, वीडियो बन रहा था और शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकेंड में सबकुछ बदलने वाला है. इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ गई और युवती उसकी चपेट में आ गई. हादसे में उसके दोनों हाथ कट गए. शरीर के दूसरे हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं.

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मामला गढ़वा थाना क्षेत्र के जोबरइया गांव के पास का है. घायल युवती की पहचान पूर्णिमा कुमारी के तौर पर हुई है. पूर्णिमा गढ़वा शहर के अशोक बिहार मोहल्ले में रहने वाले धीरज सिंह की बेटी है. मंगलवार को पूर्णिमा अपने कुछ दोस्तों के साथ जोबरइया गांव के पास रेलवे ट्रैक पर गई थी. वहां दोस्तों के साथ Reel बनाने का सिलसिला चल रहा था. इसी दौरान पूर्णिमा का ध्यान वीडियो बनाने में था. इसी बीच ट्रैक पर रांची-चोपन ट्रेन आ गई.

ट्रेन को देखकर संभलने या वहां से हटने का मौका मिल पाता, उससे पहले ही पूर्णिमा उसकी चपेट में आ गई. हादसा इतना भयानक था कि उसके दोनों हाथ कट गए. वह गंभीर रूप से घायल होकर रेलवे ट्रैक के पास गिर पड़ी.

हादसा होते ही वहां मौजूद दोस्तों के होश उड़ गए. कुछ देर पहले जहां Reel बनाने का माहौल था, वहां चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. दोस्तों ने बिना देर किए घायल पूर्णिमा को उठाया और इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे.

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अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन चोटें बेहद गंभीर थीं और काफी खून बह चुका था. डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पूर्णिमा के परिजन भी सदर अस्पताल पहुंच गए. बेटी की हालत देखकर परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस बेटी की जिंदगी में अभी आगे बढ़ने के तमाम रास्ते खुले थे, एक हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया.

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के लिए खतरनाक जगहों पर वीडियो बनाने के बढ़ते चलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रेलवे ट्रैक कोई फोटोशूट की जगह नहीं है. यहां ट्रेन की आवाज, रफ्तार और दूरी का सही अंदाजा लगाना कई बार मुश्किल हो सकता है. कुछ सेकेंड की लापरवाही जिंदगी भर का दर्द दे सकती है. पूर्णिमा के साथ हुआ हादसा इसी लापरवाही की बेहद दर्दनाक मिसाल है. फिलहाल वह गंभीर हालत में है और डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा है. Reel कुछ सेकेंड की होती है, लेकिन उसके लिए उठाया गया गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है.

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