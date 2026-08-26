scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं आबिद मुश्ताक? Duleep Trophy में बरपाया ऐसा कहर, वेस्ट जोन हुआ चारों खाने चित

Duleep Trophy में नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. जीत के हीरो रहे अबिद मुश्ताक, जिन्होंने मैच में 9 विकेट झटककर वेस्ट की बल्लेबाजी तहस-नहस कर दी. नॉर्थ अब सेमीफाइनल में साउथ जोन से भिड़ेगा.

Advertisement
X
अबिद मुश्ताक ने मैच में 9 विकेट निकाले. (Screengrab@BCCIdomestic)
अबिद मुश्ताक ने मैच में 9 विकेट निकाले. (Screengrab@BCCIdomestic)

Duleep Trophy में नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. इस जीत के हीरो रहे बाएं हाथ के स्पिनर अबिद मुश्ताक, जिन्होंने पूरे मैच में 9 विकेट झटककर वेस्ट की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

वेस्ट जोन के सामने जीत के लिए 287 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था. चौथे दिन की शुरुआत उसने 220/7 से की थी और क्रीज पर उर्विल पटेल 25 रन और अनुभवी तनुष कोटियन बिना खाता खोले मौजूद थे. वेस्ट को जीत के लिए 67 रन और चाहिए थे, लेकिन नॉर्थ के स्पिनरों ने उसे ज्यादा देर टिकने नहीं दिया.

अबिद मुश्ताक ने दिन की शुरुआत में ही कोटियन को चलता कर नॉर्थ की जीत का रास्ता साफ कर दिया. इसके बाद उन्होंने तुषार देशपांडे को भी आउट किया. देशपांडे ने 18 गेंदों तक संघर्ष किया, लेकिन मुश्ताक की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सके.

मुश्ताक के पास मैच में दूसरी बार 5 विकेट लेने का मौका था, लेकिन यह उपलब्धि उनसे महज एक विकेट दूर रह गई. उर्विल पटेल को निशांत सिंधु ने एलबीडब्ल्यू कर वेस्ट की पारी 234 रनों पर समेट दी. नॉर्थ ने मुकाबला 52 रनों से अपने नाम किया.

Advertisement

मुश्ताक ने पहली पारी में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके थे. दूसरी पारी में उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए. इस तरह पूरे मैच में उनके खाते में 9 विकेट आए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

गायकवाड़ का रन आउट बना टर्निंग पॉइंट

एक समय वेस्ट जोन मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बनाए हुए था. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और मुशीर खान के बीच 111 रन की शानदार साझेदारी हुई. गायकवाड़ ने 70 गेंदों पर 66 रन बनाए, जबकि मुशीर खान 96 रन बनाकर शतक से सिर्फ चार रन दूर रह गए.

वेस्ट का स्कोर 195/3 था और उस समय ऐसा लग रहा था कि 287 रनों का लक्ष्य उसके लिए मुश्किल नहीं होगा. लेकिन गायकवाड़ का रन आउट मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ.

इसके बाद वेस्ट ने महज सात ओवर के भीतर चार विकेट गंवा दिए और 25 रन ही जोड़ सका. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम 220/7 पर पहुंच चुकी थी और नॉर्थ की जीत लगभग तय नजर आने लगी थी.

67 रन का लक्ष्य बना 150 जैसा मुश्किल

आखिरी दिन वेस्ट को जीत के लिए सिर्फ 67 रनों की जरूरत थी, लेकिन पिच पर गेंद लगातार नीची रह रही थी और स्पिनरों को टर्न भी मिल रहा था. ऐसे में तीन विकेट हाथ में होने के बावजूद यह लक्ष्य बेहद मुश्किल था.

Advertisement

नॉर्थ ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया. मुश्ताक और निशांत सिंधु ने मिलकर सिर्फ 6.3 ओवरों में वेस्ट की बची हुई पूरी पारी समेट दी.

वेस्ट जोन 57.3 ओवरों में 234 रनों पर ऑलआउट हो गया और नॉर्थ ने 52 रनों की शानदार जीत दर्ज की.

अब सेमीफाइनल में साउथ जोन से भिड़ेगा नॉर्थ

इस जीत के साथ नॉर्थ जोन ने Duleep Trophy के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. अब उसका सामना साउथ जोन से होगा. दूसरा सेमीफाइनल ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल 30 अगस्त से शुरू होंगे.

संक्षिप्त स्कोर: नॉर्थ जोन 251 और 222; वेस्ट जोन 187 और 234 ऑलआउट. मुशीर खान 96, ऋतुराज गायकवाड़ 66. अबिद मुश्ताक 4/60.

आबिद मुश्ताक जम्मू-कश्मीर के 29 साल के बाएं हाथ के ऑलराउंडर हैं. उनका जन्म 17 जनवरी 1997 को डोडा, जम्मू-कश्मीर में हुआ. वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और Slow Left-arm Orthodox गेंदबाजी करते हैं.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    MG Hector Tomahawk: 517KM की रेंज, 7 लोगों की जगह, 14 लाख से कम है कीमत |
    कौन हैं आबिद मुश्ताक? Duleep Trophy में बरपाया ऐसा कहर, वेस्ट जोन हुआ चारों खाने चित |
    पंजाब में 7 लाख सरकारी कर्मचारियों का हल्ला-बोल, 27 अगस्त को 'महाबंद' का ऐलान |
    सड़कें गायब, गाड़ियां डूबीं... चीन में तूफान गैनारी के बाद बाढ़ का खौफनाक मंजर |
    गुरुग्राम जलभराव पर सवाल से भागे CM नायब सैनी... साधी चुप्पी, सुरक्षाकर्मियों ने हटाया माइक |
    छत से टपकता पानी, धर्मशाला में पढ़ने को मजबूर बच्चे... पंजाब के इस स्कूल का हाल बेहाल |
    क्या चीनी में कोई नशा है? जिसे ज्यादा खाना भी सजा, अचानक छोड़ना भी मुश्क‍िल, एक्सपर्ट से जानें |
    कैंसर से जंग लड़ी, 36 की उम्र में बैडम‍िंटन कोर्ट पर रचा इत‍िहास... चाउ तिएन-चेन बने वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप के सबसे उम्रदराज मेडलिस्ट |
    फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी का खेल! कुलपति समेत 3 गिरफ्तार, जांच के घेरे में 66 अभ्यर्थियों की डिग्री |
    पाकिस्तान में क्यों सालों तक पूर्वजों की अस्थियां रखते हैं हिंदू? कहां करते हैं अस्थि विसर्जन?
    Advertisement