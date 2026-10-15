scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹18 की पानी की बोतल ₹20 में बेचना पड़ा महंगा, रेस्टोरेंट पर लगा 1 लाख का जुर्माना

हाथरस के मशहूर बीबीसीएन रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर 2 रुपये अतिरिक्त वसूलना भारी पड़ गया है. उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी फीस और मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया है.

Advertisement
X
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित प्रसिद्ध बीबीसीएन रेस्टोरेंट ने एक ग्राहक से 18 रुपये एमआरपी वाली पानी की बोतल के लिए 20 रुपये वसूले और अलग से जीएसटी भी जोड़ दिया. इस अतिरिक्त वसूली की शिकायत करने पर रेस्टोरेंट प्रबंधन ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया. इसके बाद मामला अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा. कई नोटिस भेजने के बावजूद रेस्टोरेंट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट पर कुल 1 लाख 6 हजार रुपये का दंड और मुआवजा लगा दिया.

2 रुपये ज्यादा मांगने पर दी बड़ी होटल की दलील

मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल के अनुसार, जब ग्राहक ने 2 रुपये अतिरिक्त मांगने पर आपत्ति जताई, तो रेस्टोरेंट ने पैसे लौटाने के बजाय दलील दी कि यदि बड़ा होटल होता तो इसी बोतल के 50 रुपये लिए जाते. इस बर्ताव के बाद रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस भेजा गया था. नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया.   

सम्बंधित ख़बरें

Most of these rail stocks also recorded heavy trading volumes during the session.
मेन लाइन से बस 60KM दूर... 79 साल बाद भी सीधी रेल नहीं, अब सर्वे शुरू
UP road accident
UP में दो ट्रकों की भिड़ंत, लगी भीषण आग, जिंदा जले ड्राइवर-कंडक्टर
SP leader Rajan Rizvi arrested from Aligarh (Photo: ITG)
'आप कम्प्लीट वुमन, IAS बनवाऊंगा' मैसेज करने वाला सपा नेता अरेस्ट
Aligarh youth cruelty
सिर-दाढ़ी मुंडवाया, फिर पिलाई शराब... नाजायज संबंध के शक में युवक को पीटा
Aligarh Barbaric act against young man
अलीगढ़ में युवक से हैवानियत! पेड़ से बांधा और जबरन पिलाया पेशाब

उपभोक्ता आयोग की एकपक्षीय सख्त कार्रवाई

अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल और एडवोकेट अमित तोमर ने आयोग में इस केस की पैरवी की. बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी रेस्टोरेंट का कोई प्रतिनिधि आयोग के सामने पेश नहीं हुआ. 

आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेस्टोरेंट को 1 लाख रुपये जिला उपभोक्ता वेलफेयर फंड में जमा करने का निर्देश दिया. इसके अलावा 5 हजार रुपये अधिवक्ता फीस और 1 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया गया.   
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेहा बोरा के बयान पर राजनीतिक घमासान, BJP ने साधा राहुल गांधी पर निशाना |
    ₹8,999 में 5G फोन, 7000mAh बैटरी वाला भी मौजूद, Flipkart Sale में Ai+ स्मार्टफोन्स हुए सस्ते |
    केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मु ने किया मंजूर, अब तमिलनाडु में BJP के लिए करेंगे काम |
    'दुष्यंत गौतम को राज्यपाल न बनने दें...' अंकिता भंडारी केस में राष्ट्रपति को राहुल गांधी की चिट्ठी |
    अपराध पर लगाम और हर घर जल का लक्ष्य, राजस्थान के विकास पर मंत्रियों ने क्या कहा |
    '2036 ओलंपिक की मेजबानी हमारा संकल्प...', PM मोदी ने एशियन गेम्स के मेडलवीरों को बताया भारत का लक्ष्य |
    मर्लिन मुनरो की फोटो शेयर कर फंसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, लोग बोले- अभी से पीना शुरू |
    न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस की फजीहत, बांग्लादेशियों ने लगाए 'आतंकवादी' के नारे |
    राहुल गांधी ने नेहा बोरा को क्यों आगे किया? कांग्रेस की स्टूडेंट विंग के नेता ने दिया जवाब |
    'आपकी कामयाबी देश की सफलता', एशियन गेम्स के मेडलिस्ट से मिलकर बोले PM मोदी
    Advertisement