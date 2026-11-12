Shehzad Poonawalla Trolling: 'दिखा तो ऐसे रहा वर्ल्डकप जीत लिया हो', देवेंद्र फडणवीस से मिले शहजाद पूनावाला, हुए ट्रोल

‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ के विजेता बने शहजाद पूनावाला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने शो से मिली 35 लाख रुपये की पूरी प्राइज मनी महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों और बिहार-असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान करने का ऐलान किया था. पूनावाला अपनी बात पर खरे उतरे. शो जीतने के एक हफ्ते बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें ‘राइज एंड फॉल 2’ से जीती हुई प्राइज मनी सौंपी.

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इस मुलाकात के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर प्राइज मनी को “फ्लॉन्ट” करने और राजनीतिक तस्वीर बनाने का आरोप लगाया. कुछ लोगों ने कहा कि ये प्राइज मनी ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे वर्ल्डकप जीत लिया हो.

पूनावाला ने दिया जवाब

हेटर्स को जवाब देते हुए शहजाद ने साफ कहा कि उनका मकसद किसी को दिखावा करना नहीं, बल्कि आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना है. उन्होंने कहा कि उन्होंने शो में आने से पहले ही तय कर लिया था कि जीतने पर मिलने वाली राशि राहत कार्यों में देंगे. कुछ यूजर्स ने शहजाद पर ये भी आरोप लगाया कि वे किराया भरने के लिए शो में आए थे. इस पर शहजाद ने बिना झिझक के जवाब दिया कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है और उन्हें इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है.

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उन्होंने आलोचकों से कहा कि उन्हें लेक्चर देने के बजाय ये देखना चाहिए कि वो अपनी इनामी राशि का बड़ा हिस्सा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान कर रहे हैं. उनका कहना था कि जनता की मदद करना ही असली सेवा है.

ट्रोल हुए पूनावाला

फडणवीस ने की तारीफ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहजाद के फैसले की सराहना की और उन्हें बधाई दी. उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त किसानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राइज मनी दान करने का निर्णय सराहनीय है. शहजाद ने जवाब में फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, जिन्होंने उन्हें किसानों और नागरिकों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया.

ये पहला मौका नहीं जब पूनावाला ट्रोल हो रहे हैं. इससे पहले भी वो कई बार ट्रोल हो चुके हैं.

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