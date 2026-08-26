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संभल में फिर चलेगा बुलडोजर? जामा मस्जिद इलाके में 36 दुकानों और मकानों को नोटिस, लोग बोले- कोर्ट जाएंगे

यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पिछले इलाके में महायोजना 2031 के तहत चौड़ीकरण के लिए 36 दुकानों और मकानों को नोटिस जारी किया गया है. प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण बिना नक्शा के हुए हैं. एसडीएम विकास चंद्र और जेई ने इसकी जांच की थी. अब डीएम के निर्देश पर नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा गया है.

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दुकानदारों को सात दिन का दिया गया समय. (Photo: ITG)
दुकानदारों को सात दिन का दिया गया समय. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में 36 दुकानों और मकानों के मालिकों को नोटिस जारी किया है. यहां महायोजना 2031 के तहत चौधरी सराय से चंदौसी चौराहे तक और जामा मस्जिद होते हुए टंडन तिराहे तक सड़क चौड़ी करने के लिए बिना नक्शे के बने मकानों और दुकानों को नोटिस जारी हुए हैं. सभी को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. 

प्रशासन ने जामा मस्जिद के आस-पास वाले इलाके में कार्रवाई शुरू कर दी है. एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि संभल में कार्रवाई लगातार की जा रही है. जेई सचिन ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी. जांच में सामने आया कि वहां तीन दर्जन दुकान और मकान बिना नक्शा पास करवाए बने हैं.

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टीम ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट तैयार की. इसके बाद डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर 36 लोगों को नोटिस जारी किया गया. अब यहां बिना नक्शा वाले तीन दर्जन मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चल सकता है. वहीं नोटिस मिलने के बाद कई दुकानदारों ने सवाल उठाए और कोर्ट जाने की भी बात कही है.

यह भी पढ़ें: 50 करोड़ के फ्लैट्स, अरब सागर का नजारा, VIP लोग... रुस्तमजी क्राउन की खूबियां, जहां चला BMC का बुलडोजर

नोटिस रिसीव करने वाले दुकानदार उस्मान अली का कहना है कि अधिकारियों ने हमें बताया था कि इस सड़क का चौड़ीकरण होना है. यह चौड़ीकरण का काम चौधरी सराय से लेकर टंडन सराय तक किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने मेजरमेंट सिर्फ जामा मस्जिद के पीछे का ही लिया है, जो कि गलत है.

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उस्मान अली ने कहा कि 3 दिन पहले यह मेजरमेंट लिया गया था. अब हम इस मामले में कोर्ट से गुहार लगाएंगे. वहीं दूसरे दुकानदार मोहम्मद उवैश का कहना है कि मुझे भी नोटिस दिया गया है, जबकि हमारे पास नक्शा है. लेकिन हमने प्रशासन से कहा है कि हम उनका इस कार्रवाई में सहयोग करेंगे. यानी नोटिस पाने वालों के बीच भी सभी की स्थिति एक जैसी नहीं है. कोई प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो कोई कह रहा है कि उसके पास जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं. अब इन दावों की जांच प्रशासन की सुनवाई के दौरान होगी.

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एसडीएम विकास चंद्र के मुताबिक, संभल में महायोजना 2031 के तहत कार्रवाई लगातार की जा रही है. उन्होंने बताया कि संबंधित इलाके में उनके और विनिमय क्षेत्र के जेई द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान जिन लोगों को चिह्नित किया गया, उन्हें नोटिस तामील कराए गए हैं. एसडीएम के मुताबिक, 36 लोगों को चिह्नित किया गया है, जिनके निर्माण बिना नक्शा पास कराए किए गए बताए गए हैं.

प्रशासन यह भी कह रहा है कि अभी किसी को बिना सुने कार्रवाई नहीं की जा रही. लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा. सवाल है कि क्या अब बुलडोजर चलेगा? यही सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है. जवाब है- अभी नहीं कहा जा सकता. प्रशासन ने फिलहाल नोटिस जारी किए हैं और जवाब मांगा है. आगे की कार्रवाई जवाब और सुनवाई के बाद तय होगी.

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