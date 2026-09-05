17 सितंबर से सूर्य की बदलेगी चाल, 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Surya Gochar 2026: ग्रहों की चाल में बदलाव ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. सितंबर में सूर्य एक बार फिर अपनी राशि बदलने जा रहे हैं. सूर्य का यह राशि परिवर्तन खास इसलिए है क्योंकि इसके बाद करीब एक महीने तक नौकरी, कारोबार, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर का सबसे सकारात्मक असर मेष, धनु और मकर राशि के जातकों पर पड़ सकता है.

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17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य

सूर्य 17 सितंबर 2026 को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. अलग-अलग पंचांग गणनाओं में सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का समय सुबह करीब 7:50 बजे बताया गया है. सूर्य यहां 17 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे. इसके बाद वह तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान, पद, अधिकार और करियर का कारक माना जाता है. वहीं कन्या राशि का स्वामी बुध है, जिसे बुद्धि, तर्क, गणना, व्यापार और व्यावहारिक सोच से जोड़ा जाता है. ऐसे में सूर्य के कन्या राशि में आने के दौरान कामकाज में योजना, अनुशासन और सही रणनीति का महत्व बढ़ सकता है.

करीब 30 दिन तक रहेगा सूर्य गोचर का प्रभाव

सूर्य करीब एक महीने तक कन्या राशि में रहेंगे. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं कारोबार करने वालों के लिए नए संपर्क और काम के अवसर बन सकते हैं. हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यह समय उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं .

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मेष राशि: मेहनत के साथ मिल सकता है फायदा

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कामकाज में सक्रियता बढ़ा सकता है. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आपको अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिल सकता है. लंबे समय से अटके कामों में गति आने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर सफलता मिल सकती है.

नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को कोई नया विकल्प मिल सकता है. कारोबारी लोगों के लिए भी कामकाज से जुड़े नए अवसर बन सकते हैं. हालांकि काम का दबाव बढ़ने पर धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

धनु राशि: करियर में मिल सकता है नया मौका

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर आपकी बात को महत्व मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होने और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

कारोबार से जुड़े लोगों के लिए काम का दायरा बढ़ाने का मौका मिल सकता है. कोई पुराना संपर्क भी भविष्य में फायदा पहुंचा सकता है. इस अवधि में अपने अनुभव और संपर्कों का सही इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

मकर राशि: मेहनत का मिलेगा परिणाम

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मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर और आर्थिक मामलों में बदलाव लेकर आ सकता है. लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का परिणाम मिलने की उम्मीद है. नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ सकती है. अधिकारियों की नजर में आपकी मेहनत और काम करने का तरीका आ सकता है.

कारोबारियों को पुराने सौदों या संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं. हालांकि आमदनी बढ़ने के साथ खर्चों पर भी नजर रखना जरूरी होगा. किसी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी जुटाकर आगे बढ़ें.

करियर में रणनीति बनाकर चलना होगा फायदेमंद

सूर्य के कन्या राशि में गोचर के दौरान केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि काम को सही तरीके से व्यवस्थित करना भी जरूरी माना जा रहा है. कन्या राशि को विश्लेषण और व्यावहारिक सोच से जोड़ा जाता है. ऐसे में इस अवधि में योजना बनाकर काम करने, दस्तावेजों और जरूरी जानकारी की जांच करने तथा समय पर फैसले लेने से फायदा मिल सकता है.

नौकरी में बदलाव या कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे लोगों को जल्दबाजी से बचना चाहिए. किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझना बेहतर रहेगा.

आर्थिक मामलों में भी रहना होगा सजग

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यह गोचर कुछ लोगों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे निवेश किया जाए. आमदनी बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलना और गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा.

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