सहारनपुर के सदर बाजार थाने में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. यहां थाना प्रभारी निरीक्षक नेमचंद के कार्यालय में समझौते की बातचीत के दौरान एक आरोपी ने कारोबारी को गोली मारने की धमकी दे दी. आरोपी राहुल ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में खुलेआम कहा कि गोली मारकर जेल चला जाऊंगा. इतना ही नहीं, उसने पीड़ित कारोबारी अमन यादव के साथ गाली-गलौच और अभद्रता भी की. थाने के अंदर हुई इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की मौजूदगी में आरोपी की दबंगई को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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पूरा मामला हसनपुर चुंगी के नजदीक महादेव कॉलोनी का है. यहां रहने वाले अमन यादव की कृष्णा एंटरप्राइजेज के नाम से प्लाईवुड की दुकान है. आरोप है कि कुछ दिन पहले पांच से छह नकाबपोश युवक उनकी दुकान पर पहुंचे थे और लाठी-डंडों से हमला कर जमकर हंगामा किया था. दुकान पर हुए हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसी मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी. बातचीत के लिए आरोपी पक्ष की ओर से राहुल सदर बाजार थाने पहुंचा था, जहां थाना प्रभारी निरीक्षक नेमचंद के कार्यालय में दोनों पक्ष आमने-सामने बैठे थे.

वीडियो ने कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा किया सवाल?

आरोप है कि समझौते की बातचीत के दौरान राहुल अचानक भड़क गया और कारोबारी अमन यादव के साथ गाली-गलौच करने लगा. देखते ही देखते उसने पुलिस अधिकारियों के सामने ही गोली मारकर हत्या करने की धमकी दे डाली और कहा कि गोली मारकर जेल चला जाऊंगा. इस दौरान आरोपी के तेवर और अभद्र व्यवहार का वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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वीडियो सामने आने के बाद थाने के अंदर ही पुलिस के सामने धमकी देने का मामला चर्चा में है. थाना प्रभारी निरीक्षक नेमचंद का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, हालांकि वायरल वीडियो और धमकी के मामले की जांच की जा रही है. धमकी देने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है.

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