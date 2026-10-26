राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसा उस वक्त हुआ, जब राहुल गांधी लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रहे थे. इस घटना में राहुल गांधी की गाड़ी सुरक्षित रही है.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह टक्कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 89.5 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास हुई. यह जगह हलियापुर थाना क्षेत्र में आती है. काफिले में शामिल राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे चल रहे वाहन आपस में टकरा गए. हालांकि, टक्कर कैसे हुई, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है.

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फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने या गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है. घटना के बाद की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. शुरुआती जानकारी में यही बताया गया है कि टक्कर काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के बीच हुई और राहुल गांधी की गाड़ी सुरक्षित रही.

VIDEO | Sultanpur, Uttar Pradesh: Congress MP Rahul Gandhi's convoy involved in a minor collision on the Purvanchal Expressway; the Congress leader is safe and no one was seriously injured. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #RahulGandhi — Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026

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मानहानि मामले में कोर्ट में पेश होने जा रहे थे राहुल गांधी

राहुल गांधी सुबह करीब 7 बजे अपने आवास से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए थे. उन्हें 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में फैसले के सिलसिले में सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत में पेश होना है. इसी यात्रा के दौरान लखनऊ से सुल्तानपुर जाते वक्त उनके काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों के बीच यह हादसा हुआ.

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