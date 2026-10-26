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राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई. हादसा हलियापुर थाना क्षेत्र में 89.5 किलोमीटर के पास हुआ. राहुल गांधी की गाड़ी सुरक्षित रही.

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राहुल गांधी सुरक्षित बताए जा रहे हैं. (Photo- ITG)
राहुल गांधी सुरक्षित बताए जा रहे हैं. (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसा उस वक्त हुआ, जब राहुल गांधी लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रहे थे. इस घटना में राहुल गांधी की गाड़ी सुरक्षित रही है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह टक्कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 89.5 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास हुई. यह जगह हलियापुर थाना क्षेत्र में आती है. काफिले में शामिल राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे चल रहे वाहन आपस में टकरा गए. हालांकि, टक्कर कैसे हुई, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है.

यह भी पढ़ें: LIVE: सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, मानहानि केस में फैसले का दिन

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फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने या गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है. घटना के बाद की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. शुरुआती जानकारी में यही बताया गया है कि टक्कर काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के बीच हुई और राहुल गांधी की गाड़ी सुरक्षित रही.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी पर आज सुल्तानपुर कोर्ट सुना सकती है फैसला, जानें मामला

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मानहानि मामले में कोर्ट में पेश होने जा रहे थे राहुल गांधी

राहुल गांधी सुबह करीब 7 बजे अपने आवास से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए थे. उन्हें 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में फैसले के सिलसिले में सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत में पेश होना है. इसी यात्रा के दौरान लखनऊ से सुल्तानपुर जाते वक्त उनके काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों के बीच यह हादसा हुआ.

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