पीलीभीत की 'कातिल' प्रेमिका: रॉड से प्रेमी का सिर फोड़ा, डीजल से नहलाया, फिर ट्रक में लगा दी आग... बलविंदर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 10 जुलाई की रात ट्रक (JH02K9750) में आग लगने से चालक व मालिक बलविंदर सिंह की जलकर मौत हो गई थी. पुलिस जांच में यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी खौफनाक हत्या की वारदात निकली. रुद्रपुर निवासी 40 वर्षीय प्रेमिका अमनदीप कौर उर्फ अमन ने अपने प्रेमी बलविंदर सिंह से पीछा छुड़ाने के लिए केबिन में बातचीत के दौरान लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर बेहोश कर दिया. इसके बाद साक्ष्य मिटाने और दुर्घटना का रूप देने के लिए केबिन में डीजल डालकर आग लगा दी.

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10 जुलाई की रात की खौफनाक घटना

10 जुलाई 2026 को पूरनपुर पुलिस को बड़ी नहर, गुरुद्वारा धन्ना बाबा के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में भीषण आग लगने की सूचना मिली. पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई तो केबिन से जला हुआ शव मिला. मृतक की पहचान रामपुर निवासी बलविंदर सिंह के रूप में हुई. भाई गुरमीत सिंह की तहरीर पर पूरनपुर थाने में अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

रिश्ते से पीछा छुड़ाने के लिए रची साजिश

एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी महिला अमनदीप कौर को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने कबूला कि वह पिछले 2-3 वर्षों से जारी प्रेम संबंध को खत्म करना चाहती थी, जबकि बलविंदर जिद पर अड़ा था. 10 जुलाई को मुलाकात के दौरान विवाद बढ़ने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया.

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रॉड से वार कर डीजल उड़ेला और लगा दी आग

विवाद के दौरान महिला ने ट्रक में रखी लोहे की रॉड से बलविंदर के सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद केबिन में रखा डीजल उस पर उड़ेलकर आग लगा दी और फरार हो गई. आग में झुलसने से बलविंदर की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आलाकत्ल रॉड व डीजल का केन बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है.

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