पंडित, पासी और पासवान... यूपी में चिराग का PDA, सपा-कांग्रेस ने कसा तंज

उत्तर प्रदेश में एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी चुनावों से पहले युवाओं और नए सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए लखनऊ और राज्य के हर जिले में Gen-Z और P3 फॉर्मूला पेश किया है. उन्होंने यह अभियान 'युवाओं के अधिकार' और 'इस बार Gen-Z की सरकार' के नारे के साथ चाणक्य चौपालों का आयोजन करके शुरू किया है. पार्टी सपा के पीडीए के जवाब में पंडित, पासी और पासवान का नया गठबंधन बना रही है. इस नए राजनीतिक कदम पर समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

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चाणक्य चौपाल और Gen-Z स्टाइल में युवाओं को जोड़ने की कवायद

चिराग पासवान की नजर उत्तर प्रदेश के युवाओं और Gen-Z वोटर्स पर टिकी है. पार्टी हर जिले में चाणक्य चौपाल के जरिए युवाओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है. इसमें Gen-Z स्टाइल के सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें पार्टी सांसद कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ उनकी ही धुन पर कदम मिलाते नजर आ रहे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) युवाओं के अधिकारों की बात करते हुए 'इस बार Gen-Z की सरकार' को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है, ताकि बिहार के बाद यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत की जा सके.

सपा के PDA के मुकाबले खड़ा किया P3 समीकरण

युवाओं के साथ-साथ पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नया सामाजिक समीकरण भी पेश किया है. समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के जवाब में चिराग की पार्टी ने PPP यानी P3—पंडित, पासी और पासवान का समीकरण सामने रखा है. बिहार में आजमाए गए इस राजनीतिक फॉर्मूले को अब उत्तर प्रदेश के विस्तृत राजनीतिक मंच पर उतारने की तैयारी है. चिराग पासवान को उम्मीद है कि इस सामाजिक मेलजोल से वे राज्य की राजनीति में अपने लिए एक नया और मजबूत आधार तैयार करने में सफल रहेंगे.

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विपक्षी दलों का पलटवार और अपील

चिराग पासवान के P3 नारे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन ने कहा कि पंडितों के हित की बात उनकी पार्टी करती है और चिराग को भी अहसास हो गया है कि बीजेपी शासन में पंडितों की सुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने चिराग को सपा के साथ आने का न्योता दिया. वहीं, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान बीजेपी के कहने पर लोगों को ठगने आए हैं. दूसरी तरफ, यूपी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि बीजेपी ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान करती है.

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