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DJ हवा में, जान जोखिम में... पुष्कर में कांवड़ यात्रा के दौरान दो पहियों पर दौड़ी पिकअप, वीडियो वायरल

अजमेर के पुष्कर में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे से सजी पिकअप से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो रामधाम चौराहे का बताया जा रहा है. पिकअप को सड़क पर एक तरफ उठाकर स्टंट किया गया, जबकि आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. घटना में किसी हादसे की जानकारी नहीं है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं.

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पिकअप गाड़ी से खतरनाक स्टंट. (Photo: Screengrab)
पिकअप गाड़ी से खतरनाक स्टंट. (Photo: Screengrab)

अजमेर के पुष्कर में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पिकअप से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पुष्कर के रामधाम चौराहे का बताया जा रहा है. वीडियो में डीजे से सजी एक पिकअप को सड़क पर एक तरफ से ऊंचा उठाकर स्टंट करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आ रहे हैं.

वीडियो में पिकअप को सड़क पर एक तरफ झुकाकर खतरनाक अंदाज में स्टंट किया जा रहा है. गाड़ी का आगे का हिस्सा बार-बार ऊपर उठता दिखाई दे रहा है. आसपास लोग खड़े नजर आ रहे हैं और इसी वजह से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रही. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में डीजे से सजी पिकअप को आगे की तरफ से उठाकर स्टंट करते हुए देखा जा सकता है. सड़क पर मौजूद लोगों के बीच इस तरह गाड़ी चलाने से स्थिति खतरनाक नजर आ रही है. कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

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कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पिकअप से खतरनाक स्टंट

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कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आए इस वीडियो के बाद पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. जिस जगह पर यह स्टंट किया गया, वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. ऐसे में अगर पिकअप का संतुलन बिगड़ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि, इस घटना में किसी हादसे की जानकारी सामने नहीं आई है.

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर है. सवाल यह है कि सड़क पर इस तरह खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस क्या कदम उठाती है. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान और कार्रवाई को लेकर इंतजार किया जा रहा है.

पुष्कर के रामधाम चौराहे से सामने आए इस वीडियो ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डीजे पिकअप को एक तरफ उठाकर स्टंट किया जा रहा है और आसपास लोग मौजूद हैं. ऐसे में यह पूरा घटनाक्रम किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है. फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक वीडियो पुष्कर के रामधाम चौराहे का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
 

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