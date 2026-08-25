दिल में तड़प... होठों पर दुआ, मंदिर-मंदिर भटकीं सुनीता आहूजा! मांगी गोविंदा संग रिश्ता बचाने की मन्नत?

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. दोनों के रिश्ते में अनबन और तलाक की खबरों के बीच अब सुनीता आहूजा आध्यात्मिकता की राह पर नजर आईं. सुनीता राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर पहुंचीं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की.

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खाटू श्याम मंदिर पहुंचीं सुनीता

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में सुनीता आहूजा खाटू श्याम मंदिर में नजर आ रही हैं. सिर पर गुलाबी दुपट्टा रखे सुनीता हाथ जोड़कर भगवान की भक्ति में डूबी दिखाई दीं. इस दौरान उनके चेहरे पर दर्द और दिल में तड़प नजर आया. सुनीता कभी हाथ फैलाए तो कभी प्रणाम करते हुए भगवान से दुआ मांगती दिखीं.

इसके अलावा सुनीता हनुमान मंदिर भी पहुंचीं. यहां उन्होंने भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया. उनकी इन तस्वीरों और वीडियोज को गोविंदा के साथ चल रही शादीशुदा जिंदगी की चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है.

गोविंदा से रिश्ते को लेकर क्यों मचा है बवाल?

गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से खूब बातें हो रही हैं. मामला तब और गर्म हो गया जब गोविंदा को एयरपोर्ट पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया.

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इसके बाद सुनीता ने गोविंदा पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह उनकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने कोमल को लेकर 'शुगर डैडी' वाला तंज भी कसा था. सुनीता के बयान के बाद गोविंदा ने भी पलटवार किया. उन्होंने सुनीता को लेकर कहा कि वह उनकी बदनामी न करें और मीडिया के सामने बात करते समय 'हद में रहें'.

फैमिली कोर्ट के बाहर दिखीं तो बढ़ी तलाक की चर्चा

इस विवाद के बीच सुनीता अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट के बाहर भी नजर आईं. पैपराजी ने जब उनसे वहां आने की वजह पूछी तो सुनीता ने सिर्फ इतना कहा- बर्थडे मनाने आई हूं. फैमिली कोर्ट के बाहर सुनीता को देखकर दोनों के तलाक की अटकलों ने जोर पकड़ लिया. हालांकि बाद में गोविंदा के मैनेजर ने सफाई देते हुए कहा कि सुनीता ने 2024 में कथित तौर पर दायर किया गया तलाक का केस वापस ले लिया है.

सुनीता ने गोविंदा की दूसरी शादी को लेकर किया दावा

राखी सावंत से फोन पर बातचीत के दौरान सुनीता ने एक और बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने तलाक का केस इसलिए वापस लिया क्योंकि गोविंदा और कोमल रानी शादी करने की योजना बना रहे थे. हालांकि गोविंदा के मैनेजर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने सुनीता पर तंज कसते हुए कहा कि- उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा.

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अब फिल्मों में भी नजर आएंगी सुनीता

गोविंदा के साथ रिश्ते को लेकर चल रही खबरों के बीच सुनीता आहूजा जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं. इससे पहले वह 'लॉक अप सीजन 2' और 'मां है ना' जैसे रियलिटी शोज में नजर आ चुकी हैं. 'मां है ना' में वह अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ दिखाई दी थीं.

सुनीता अब फिल्म 'हीरो की हॉर्रोइन' से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. खास बात यह है कि फिल्म में वह अपने बेटे यशवर्धन आहूजा की मां का किरदार निभाएंगी. फिल्म में नितांशी गोयल भी लीड रोल में हैं और इसका निर्देशन साजिद खान कर रहे हैं. फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है.

फिलहाल गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें जारी हैं, लेकिन दोनों की निजी जिंदगी को लेकर सामने आए दावों पर अलग-अलग पक्षों की बातें भी सामने आई हैं.

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