मथुरा में कल सजेगा ‘पंचायत आजतक’ का महामंच, यूपी चुनाव पर सबसे बड़ी सियासी चर्चा

कृष्ण की नगरी मथुरा में 3 सितंबर को ‘पंचायत आजतक मथुरा’ का आयोजन होगा. 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के नेता, मंत्री, सांसद, वकील, कथावाचक और धर्मगुरु एक ही मंच पर अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे.
यहां देखें विकसित उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन का पूरा शेड्यूल:
10:00 – 10:30 बजे: गन्ना, 'गुड़', सियासत, 'चीनी'
चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह | कैबिनेट मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश
10:30 – 11:00 बजे: यूपी से निकलेगा विपक्ष का रास्ता
अजय राय | अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस
11:00 – 11:30 बजे: मेरे तो गिरधर गोपाल
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज | कथावाचक
11:30 – 12:15 बजे: पश्चिम का द्वार… किसका बेड़ा पार?
राजेश चौधरी | विधायक एवं प्रदेश महामंत्री, बीजेपी यूपी
डॉ. संजय लाठर | नेता विरोधी दल, यूपी विधान परिषद, समाजवादी पार्टी
प्रदीप माथुर | पूर्व विधायक, मथुरा, कांग्रेस
कुंवर नरेंद्र सिंह | उपाध्यक्ष, आरएलडी यूपी
12:15 – 13:00 बजे: पंडित शंख बजाएगा!
ब्रजेश पाठक | उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
13:00 – 14:00 बजे: दोपहर का भोजन (लंच)
14:00 – 14:30 बजे: संभल… मथुरा… काशी… हिंदुत्व की झांकी
आचार्य प्रमोद कृष्णम | पीठाधीश्वर, श्री कल्कि धाम, संभल
सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज | संस्थापक, श्री आनंदम धाम
स्वामी चक्रपाणि महाराज | अध्यक्ष, हिंदू महासभा
आचार्य बद्रीश जी महाराज | महामहोपाध्याय, भागवत भ्रमर एवं कथावाचक
14:30 – 15:30 बजे: …मथुरा अभी बाकी है!
गौरव भाटिया | वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी
अमीक जामेई | राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी
विष्णु शंकर जैन | अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट (हिंदू पक्ष)
वारिस पठान | अधिवक्ता एवं प्रवक्ता, एआईएमआईएम
एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह | अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास
15:30 – 16:00 बजे: ब्रज के गुर्जर… चुनाव में किधर
डॉ. सोमेंद्र तोमर | राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश
16:00 – 16:30 बजे: मुस्लिम का हाथ… कांग्रेस के साथ
इमरान मसूद | सांसद, लोकसभा, कांग्रेस
16:30 – 17:00 बजे: मथुरा के सियासी 'शोले'
हेमा मालिनी | सांसद, लोकसभा, बीजेपी | अभिनेत्री
17:00 – 17:30 बजे: सुरक्षा जांच के लिए हॉल खाली रहेगा
17:30 – 18:30 बजे: योगी की चुनावी-लीला
योगी आदित्यनाथ | मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
18:30 बजे से: हाई टी (चाय)