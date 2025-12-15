कोहरे में सावधानी से चलाएं गाड़ी, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ये एडवाइजरी

सर्दी के बीच घना कोहरे की वजह से सड़कों पर दिखाई देना मुश्किल होता है.ऐसे में कम विजिबिलिटी की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ता है. हाल ही में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से 12 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं. इसे देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है. आज से यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से वाहनों को काफिले (कन्वॉय) में लगाकर चलाया जा रहा है.
पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और अन्य मुख्य सड़कों पर स्पीड लिमिट कम कर दी है. यह नियम 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे. पुलिस का कहना है कि कोहरे में तेज रफ्तार से हादसे ज्यादा होते हैं, इसलिए सभी ड्राइवरों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.
नई स्पीड लिमिट क्या है?
पुलिस ने साफ कहा है कि स्पीड लिमिट तोड़ने पर चालान काटा जाएगा. बता दें कि इस साल अब तक हजारों चालान स्पीडिंग के लिए काटे जा चुके हैं.पुलिस ने बताया कि कोहरे में हादसे रोकने के लिए सड़कों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कभी-कभी काफिले में गाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि सभी सुरक्षित रहें.
क्यों जरूरी है ये एडवाइजरी?
मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे की चेतावनी दी है. पिछले हादसों से सबक लेते हुए पुलिस ने पहले से तैयारी की है. सभी से अपील है कि नियम मानें और सुरक्षित सफर करें.
कोहरे में गाड़ी चलाते समय ये सावधानियां बरतें