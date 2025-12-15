कोहरे में सावधानी से चलाएं गाड़ी, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ये एडवाइजरी

सर्दी के बीच घना कोहरे की वजह से सड़कों पर दिखाई देना मुश्किल होता है.ऐसे में कम विजिबिलिटी की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ता है. हाल ही में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से 12 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं. इसे देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है. आज से यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से वाहनों को काफिले (कन्वॉय) में लगाकर चलाया जा रहा है.

और पढ़ें

पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और अन्य मुख्य सड़कों पर स्पीड लिमिट कम कर दी है. यह नियम 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे. पुलिस का कहना है कि कोहरे में तेज रफ्तार से हादसे ज्यादा होते हैं, इसलिए सभी ड्राइवरों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.

नई स्पीड लिमिट क्या है?

यमुना एक्सप्रेसवे: हल्के वाहन (कार आदि)- अधिकतम 75 किमी/घंटा, भारी वाहन (ट्रक, बस) - 60 किमी/घंटा

हल्के वाहन (कार आदि)- अधिकतम 75 किमी/घंटा, भारी वाहन (ट्रक, बस) - 60 किमी/घंटा नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे: हल्के वाहन - 75 किमी/घंटा, भारी वाहन - 50 किमी/घंटा

हल्के वाहन - 75 किमी/घंटा, भारी वाहन - 50 किमी/घंटा नोएडा एलिवेटेड रोड: हल्के वाहन - 50 किमी/घंटा, भारी वाहन - 40 किमी/घंटा

पुलिस ने साफ कहा है कि स्पीड लिमिट तोड़ने पर चालान काटा जाएगा. बता दें कि इस साल अब तक हजारों चालान स्पीडिंग के लिए काटे जा चुके हैं.पुलिस ने बताया कि कोहरे में हादसे रोकने के लिए सड़कों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कभी-कभी काफिले में गाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि सभी सुरक्षित रहें.

Advertisement

क्यों जरूरी है ये एडवाइजरी?

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे की चेतावनी दी है. पिछले हादसों से सबक लेते हुए पुलिस ने पहले से तैयारी की है. सभी से अपील है कि नियम मानें और सुरक्षित सफर करें.

कोहरे के समय वाहन चालक को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए..

1_लो-बीम पर हो हेडलाइट।

2–फॉग लैंप का करें प्रयोग।

3–डिफॉगर रखें ऑन ...।

4–दूसरे वाहन से उचित दूरी जरूरी

5–वाहन को धीमी गति से चलाए।

6–वाहन पर रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग।

7- हैजर्ड लाईट्स को ऑन रखें।

☎️–9971009001 pic.twitter.com/8UM3vZs4PY — Noida Traffic Police (@Noidatraffic) December 15, 2025

कोहरे में गाड़ी चलाते समय ये सावधानियां बरतें

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों को सलाह दी है कि फॉग लाइट्स जरूर जलाएं.

हेडलाइट की हाई बीम का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे आगे और कम दिखता है.

आगे वाली गाड़ी से सुरक्षित दूरी रखें.

अचानक लेन नहीं बदलें और ब्रेक मारने से बचें.

हॉर्न का सही इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा न बजाएं.

स्पीड कम रखें और जरूरत पड़ने पर सड़क किनारे रुक जाएं.

अगर विजिबिलिटी बहुत कम हो तो सफर ना करें.

समस्या के लिए यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है.

---- समाप्त ----