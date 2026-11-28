Kitchen Vastu: घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि वास्तु शास्त्र में इसे परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली से भी जोड़कर देखा जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, किचन में अग्नि और जल तत्व का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है. यही वजह है कि गैस चूल्हे, सिंक, फ्रिज और पानी रखने की जगह से जुड़े कई नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि गलत दिशा में रखी गई चीजें घर के वास्तु संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं. अगर आप भी नया किचन बनवा रहे हैं या अपनी रसोई में बदलाव करना चाहते हैं, तो जान लीजिए किचन से जुड़े ये जरूरी वास्तु नियम.

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1. दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए किचन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में किचन बनाने के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण सबसे अच्छा माना जाता है. इस दिशा को अग्नि देव का स्थान माना गया है. इसलिए यहां रसोई होने से अग्नि तत्व का संतुलन बना रहता है. अगर दक्षिण-पूर्व दिशा में किचन बनाना संभव न हो, तो उत्तर-पश्चिम दिशा को दूसरा विकल्प माना जाता है.

वहीं, उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण और दक्षिण-पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में किचन बनाने से बचने की सलाह दी जाती है. उत्तर-पूर्व दिशा को पूजा और जल तत्व के लिए शुभ माना जाता है, जबकि दक्षिण-पश्चिम दिशा स्थिरता से जुड़ी होती है.

2. गैस चूल्हा किस दिशा में रखना चाहिए?

किचन में गैस चूल्हे की जगह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. वास्तु के अनुसार, गैस स्टोव को रसोई के दक्षिण-पूर्व हिस्से में रखना चाहिए. खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है. पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना जाता है.

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अगर दक्षिण-पूर्व हिस्से में चूल्हा रखना संभव नहीं है, तो किचन की बनावट के अनुसार दक्षिण या पूर्व की दीवार के पास ऐसी जगह चुनी जा सकती है, जहां खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह रहे. चूल्हे को उत्तर-पूर्व कोने में रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

3. गैस चूल्हे के पास न रखें पानी का सिंक

वास्तु शास्त्र में अग्नि और जल को एक-दूसरे के विपरीत तत्व माना जाता है. इसलिए गैस चूल्हे और पानी के सिंक को बिल्कुल पास-पास रखने से बचना चाहिए. सिंक के लिए उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा को अच्छा माना जाता है.

अगर किचन छोटा है और सिंक तथा गैस स्टोव को अलग-अलग रखना संभव नहीं है, तो दोनों के बीच पर्याप्त काउंटर स्पेस रखें. कुछ वास्तु मान्यताओं में दोनों के बीच लकड़ी या अन्य सामग्री का पार्टिशन लगाने की सलाह भी दी जाती है.

4. फ्रिज किस दिशा में रखना शुभ है?

वास्तु के अनुसार, फ्रिज को दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना अच्छा माना जाता है. फ्रिज में खाने-पीने की चीजें और राशन रखा जाता है, इसलिए इसे भारी सामान की श्रेणी में रखा जाता है.

उत्तर-पूर्व दिशा में फ्रिज रखने से बचने की सलाह दी जाती है. इस दिशा को हल्का और खुला रखने की मान्यता है. फ्रिज को गैस चूल्हे से भी उचित दूरी पर रखना चाहिए.

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5. पानी का फिल्टर और पीने का पानी कहां रखें?

किचन में पानी का फिल्टर, आरओ और पीने के पानी का बर्तन रखने के लिए उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा को शुभ माना जाता है. वास्तु में इन दिशाओं का संबंध जल तत्व से जोड़ा जाता है.

मान्यता है कि ईशान कोण में पानी से जुड़ी चीजें रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. हालांकि, पानी के उपकरण लगाते समय बिजली के कनेक्शन और पाइपलाइन की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है.

6. राशन और अनाज रखने की सही दिशा

किचन में आटा, चावल, दाल, तेल और अन्य राशन रखने के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा को अच्छा माना जाता है. भारी डिब्बे और अनाज के कंटेनर दक्षिण-पश्चिम हिस्से में भी रखे जा सकते हैं.

वास्तु मान्यता के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिशा में भारी सामान रखने से घर में स्थिरता बनी रहती है. वहीं, उत्तर-पूर्व दिशा में ज्यादा भारी सामान रखने से बचना चाहिए. इस हिस्से को साफ और खाली रखना बेहतर माना जाता है.

7. माइक्रोवेव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान कहां रखें?

माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर और मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा को उपयुक्त माना जाता है. इन उपकरणों का संबंध गर्मी और बिजली से है, इसलिए वास्तु में इन्हें अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है.

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ध्यान रखें कि माइक्रोवेव और ओवन को गैस चूल्हे के बिल्कुल पास न रखें. इनके आसपास पर्याप्त जगह और वेंटिलेशन होना चाहिए.

8. किचन का दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए?

वास्तु शास्त्र में किचन के प्रवेश द्वार के लिए पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा को सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है. दरवाजा ऐसा होना चाहिए कि किचन में आने-जाने में परेशानी न हो और खाना बनाते समय चूल्हे के सामने से लगातार आवाजाही न रहे.

किचन का दरवाजा घर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने रखने से बचने की सलाह दी जाती है. रसोई का दरवाजा खुला और साफ-सुथरा रखना चाहिए.

9. किचन में कौन-से रंग करवाने चाहिए?

वास्तु के अनुसार, किचन में हल्के और गर्म रंगों का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है. खासतौर पर पीला, नारंगी, हल्का लाल, क्रीम और हल्का हरा रंग रसोई के लिए शुभ माने जाते हैं.

पीला रंग: खुशहाली और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

नारंगी रंग: उत्साह और ऊर्जा से जोड़ा जाता है.

हल्का लाल: अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है.

क्रीम और सफेद: साफ-सफाई और शांति का एहसास देते हैं.

हल्का हरा: ताजगी और संतुलन का प्रतीक माना जाता है.

वहीं, किचन में बहुत ज्यादा काले और गहरे रंगों का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है.

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10. किचन में कूड़ेदान किस दिशा में रखें?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, कूड़ेदान को दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना बेहतर माना जाता है. इसे हमेशा ढककर रखना चाहिए. कूड़ेदान को उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

रसोई में गंदगी, जूठे बर्तन और कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए. रात में सोने से पहले किचन की सफाई करना अच्छा माना जाता है.

11. किचन में इन वास्तु गलतियों से भी बचें

गैस चूल्हे के ठीक ऊपर भारी सामान रखने से बचें.

किचन में टूटी-फूटी क्रॉकरी और खराब बर्तन जमा न करें.

गैस चूल्हे के सामने शीशा लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.

किचन के बीचोंबीच भारी सामान या अनावश्यक चीजें न रखें.

किचन में अंधेरा और सीलन न रहने दें.

पूजा घर और किचन को एक ही स्थान पर बनाने से बचने की सलाह दी जाती है.

किचन के ऊपर या नीचे टॉयलेट होने को वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता.

12. किचन में वास्तु दोष हो तो क्या करें?

कई बार फ्लैट या किराए के मकान में किचन की दिशा बदलना संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य वास्तु उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है.

अगर किचन उत्तर-पूर्व दिशा में है, तो इस हिस्से को साफ और हल्का रखें.

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गैस चूल्हे को संभव हो तो किचन के दक्षिण-पूर्व हिस्से में व्यवस्थित करें.

सिंक और चूल्हे के बीच पर्याप्त दूरी बनाएं.

दक्षिण-पश्चिम हिस्से में भारी सामान और राशन के डिब्बे रखें.

किचन में पर्याप्त रोशनी और हवा आने की व्यवस्था करें.

रसोई को नियमित रूप से साफ रखें और खराब उपकरणों को ठीक करवाएं.



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