मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक ट्रिपल मर्डर केस में एक लोकल कोर्ट ने 8 लोगों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि सबूतों की कमी के कारण प्रॉसिक्यूशन आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा. यह मामला 2013 की घटना से जुड़ा है.

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गवर्नमेंट काउंसिल नरेंद्र शर्मा ने बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विजय कुमार ने बुधवार को इन आठों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया. क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान शिकायतकर्ता अजेंद्र कुमार समेत प्रॉसिक्यूशन के 33 गवाह पलट गए और उन्होंने प्रॉसिक्यूशन के वर्जन का सपोर्ट नहीं किया.

शर्मा ने जानकारी दी कि पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर केस में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इनकी पहचान आजाद, शौकत, जिला, आस मोहम्मद, शाकिर अली, नूर हसन, लियाकत, अली मोहम्मद, सऊद और यामीन के रूप में हुई थी.

प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, 7 सितंबर 2013 को राजवीर (60), विकास (21) और महेंद्र (65) की एक हमले में मौत हो गई थी. यह हमला तब हुआ जब वे जिले के पुरबालियान गांव में एक पंचायत में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे.

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स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने इस मामले की जांच की थी और सभी 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. ट्रायल के दौरान दो आरोपियों सऊद और यामीन की मौत हो गई.

बता दें, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे.

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