पहले कन्या पूजन, फिर बच्चियों को बांटे चाकू, मुजफ्फरनगर से वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रामनवमी के मौके पर आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम के बाद बच्चियों को चाकू भेंट करने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार के रूप में चाकू देते नजर आ रहे हैं. संगठन के जिला अध्यक्ष सैंकी शर्मा ने इसे बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने और शस्त्रों के प्रति जानकारी देने की पहल बताया है.

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जानकारी के मुताबिक, सोमवार को रामनवमी के दिन मुजफ्फरनगर शहर की घास मंडी स्थित शिव मंदिर में हिंदू रक्षा दल की ओर से कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान पहले कन्याओं की पूजा की गई और उन्हें भोजन कराया गया. इसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने कन्याओं को उपहार के रूप में चाकू भेंट किए. कार्यक्रम के दौरान नौ कन्याओं को चाकू दिए गए. इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

कन्या पूजन के बाद नौ बच्चियों को दिए चाकू

हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष सैंकी शर्मा के मुताबिक, कार्यक्रम में मंदिर परिसर में कई कन्याएं पहुंची थीं. संगठन की ओर से इनमें से नौ कन्याओं को शस्त्र भेंट किए गए. उन्होंने बताया कि यह शिव मंदिर में आयोजित विशाल भंडारे का दूसरा साल था. कार्यक्रम में पहले कन्या पूजन किया गया और इसके बाद भंडारा शुरू हुआ. सैंकी शर्मा ने कहा कि कन्या पूजन के बाद संगठन की ओर से बच्चियों को शस्त्र दिए गए. इस दौरान उन्हें आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने की जरूरत भी समझाई गई. संगठन का कहना है कि बच्चियों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना इस पहल का उद्देश्य था.

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सैंकी शर्मा ने बताया कि देश में बच्चों के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं को देखते हुए संगठन ने बच्चों को शिक्षा के साथ शस्त्रों का ज्ञान देने के बारे में विचार किया. उनके मुताबिक, हिंदू समाज के बच्चों को पढ़ाई के साथ अपनी सुरक्षा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संगठन का मानना है कि आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है. इसी सोच के तहत कन्या पूजन कार्यक्रम में बच्चियों को चाकू भेंट किए गए. उनके अनुसार, बच्चों को यह भी बताया गया कि इनका इस्तेमाल आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है.

हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष ने अपनी पहल को धार्मिक परंपराओं से जोड़ते हुए नौ देवियों का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि नवरात्रों में पूजी जाने वाली देवियों के हाथों में भी शस्त्र दिखाए जाते हैं. उनके मुताबिक, जब देवी-देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं, तो हिंदू समाज को भी शस्त्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. सैंकी शर्मा ने कहा कि संगठन ने बच्चियों को नौ देवियों के बारे में जानकारी दी और उन्हें अपने धर्म तथा राष्ट्र के प्रति सच्चे और दृढ़ रहने का संदेश दिया. उन्होंने समाज के लोगों से भी शस्त्र धारण करने की अपील की.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो

रामनवमी पर हुए इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें चाकू भेंट करते दिखाई दे रहे हैं. संगठन के जिला अध्यक्ष ने इस कदम के पीछे बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने और उन्हें शस्त्रों का ज्ञान देने की बात कही है. कार्यक्रम में कन्या पूजन, भंडारे और नौ कन्याओं को चाकू भेंट करने की गतिविधियां शामिल थीं. संगठन के मुताबिक, यह पहल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच के तहत की गई. फिलहाल, इस मामले से जुड़ी यही जानकारी सामने आई है.

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