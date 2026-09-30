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प्रेमी से शादी की चाहत, पति बना रास्ते का कांटा, जमीन बेचकर 10 लाख में हत्या का सौदा

मुजफ्फरनगर में किसान प्रवीण उर्फ परविंदर की हत्या का पुलिस ने 60 घंटे में खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक पत्नी रेखा ने प्रेमी विकास के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. जमीन बेचकर 10 लाख रुपये में हत्या का सौदा तय हुआ. पुलिस ने पत्नी, प्रेमी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन बरामद किए हैं.

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किसान हत्याकांड का खुलासा, पत्नी-प्रेमी समेत चार गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
किसान हत्याकांड का खुलासा, पत्नी-प्रेमी समेत चार गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में 27 सितंबर को किसान प्रवीण उर्फ परविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. करीब 50-52 साल के प्रवीण का शव अंबरपुर के जंगल में मिला था. पोस्टमार्टम और पंचायतनामा में उन्हें दो गोलियां लगने की पुष्टि हुई थी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. गोली मारकर हत्या की इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मामले के खुलासे के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया. इसमें एसपी देहात, सीओ बुढ़ाना, रतनपुरी इंस्पेक्टर और एसओजी-सर्विलांस टीम को लगाया गया. पुलिस का दावा है कि टीम ने करीब 60 घंटे के भीतर हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

पुलिस के मुताबिक इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि हत्या की साजिश में प्रवीण की पत्नी रेखा भी शामिल थी. पुलिस के अनुसार रेखा का विकास नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. एसएसपी के मुताबिक विकास परिवार का परिचित था और प्रवीण के घर उसका आना-जाना था. पहले उसकी दोस्ती प्रवीण से थी, लेकिन बाद में उसकी पत्नी रेखा से भी नजदीकियां बढ़ीं. पूछताछ में रेखा और विकास ने 2018-19 के दौरान प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की है. पुलिस के अनुसार दोनों शादी करना चाहते थे. जब प्रवीण को पत्नी और विकास के रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया. इसके बाद रेखा और विकास ने प्रवीण को रास्ते से हटाने की कथित साजिश रची.

जमीन बेचकर 10 लाख में हत्या का सौदा

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एसएसपी के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि रेखा ने जमीन बेचकर 10 लाख रुपये जुटाने और इसी रकम से पति की हत्या कराने की बात कही थी. पुलिस के अनुसार रेखा का कहना था कि बिना पैसे के काम नहीं होगा और जमीन बेचकर वह 10 लाख रुपये देगी. इसके बाद विकास ने हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए दूसरे लोगों से संपर्क किया. पुलिस का दावा है कि इस साजिश में राजा उर्फ काला और कल्याण सिंह को शामिल किया गया.

पुलिस के मुताबिक राजा उर्फ काला के करीब डेढ़ लाख रुपये प्रवीण पर बकाया थे. राजा लगातार यह रकम मांग रहा था, लेकिन उसे पैसे नहीं मिल रहे थे. इसी बीच विकास ने राजा को हत्या के लिए तैयार किया. पुलिस के अनुसार राजा और कल्याण सिंह को तीन-तीन लाख रुपये देने का लालच दिया गया था. पुलिस का कहना है कि इस तरह एक तरफ रेखा और विकास का कथित प्रेम प्रसंग था, तो दूसरी तरफ राजा का प्रवीण पर बकाया पैसा. दोनों वजहों को जोड़कर प्रवीण की हत्या की साजिश तैयार की गई.

पुलिस के मुताबिक 27 सितंबर को प्रवीण को अंबरपुर के जंगल में बुलाया गया. वहां राजा और कल्याण सिंह ने कथित तौर पर उसे गोली मार दी. एसएसपी के अनुसार दोनों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने एक-एक गोली चलाई थी. पोस्टमार्टम में भी प्रवीण के शरीर पर दो गोली लगने की बात सामने आई थी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की.

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एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक पुलिस टीमों ने तेजी से काम करते हुए करीब 60 घंटे में मामले का खुलासा किया. इस मामले में प्रवीण की पत्नी रेखा, उसके कथित प्रेमी विकास, राजा उर्फ काला और कल्याण सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो अवैध 315 बोर तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, चार मोबाइल फोन, एक स्विफ्ट कार और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद करने की बात कही है. पुलिस के अनुसार इनमें से एक छोटा मोबाइल फोन कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था. इसमें सिम डालकर कथित तौर पर सिर्फ घटना के लिए इस्तेमाल किया गया था.

जांच के दौरान पुलिस को उस मोबाइल फोन के बारे में भी जानकारी मिली, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर वारदात की योजना और संपर्क के लिए किया गया था. एसएसपी ने बताया कि मोबाइल और उसमें लगा सिम भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार मामले में पहले मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5) और 61(2) लगाई गई थीं. बाद में बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं.

एसएसपी के मुताबिक पूछताछ में रेखा ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और वह इससे परेशान थी. इसी दौरान विकास से उसकी दोस्ती हुई और बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया. पुलिस के मुताबिक इसी रिश्ते के चलते दोनों ने प्रवीण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस ने विकास को इस साजिश का मुख्य आरोपी बताया है.विकास के बारे में पुलिस का कहना है कि वह मिट्टी डालने का काम करता है और ठेकेदारी भी करता है. परिवार से परिचित होने के कारण उसका प्रवीण के घर आना-जाना था. इसी संपर्क के दौरान उसकी रेखा से दोस्ती और फिर कथित प्रेम संबंध बना.

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पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई

मुजफ्फरनगर पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ BNS, आर्म्स एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बताए जा रहे हथियार, मोबाइल, कार और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद की है. एसएसपी के मुताबिक आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. फिलहाल पुलिस की जांच में सामने आई कहानी के मुताबिक प्रवीण की हत्या के पीछे पत्नी रेखा और विकास का कथित प्रेम संबंध, 10 लाख रुपये में हत्या कराने की योजना और राजा का प्रवीण पर बकाया डेढ़ लाख रुपये शामिल थे. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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