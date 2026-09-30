scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

NPS, LPG, FD से ATM तक... कल से बदल रहे ये 10 बड़े नियम, हर जेब पर असर

LPG की कीमतों से लेकर एफडी के नियम तक 1 अक्‍टूबर से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. इसमें एसबीआई बैंक के एटीएम ट्रांजेक्‍शन और लाइफ स‍र्टिफिकेट जमा करने के भी नियम हैं.

Advertisement
X
1 अक्टूबर से देश में लागू हो जाएंगे 10 बड़े बदलाव. (Photo: ITG)
1 अक्टूबर से देश में लागू हो जाएंगे 10 बड़े बदलाव. (Photo: ITG)

हर महीने की तरह अक्‍टूबर से भी कई नियम बदल रहे हैं. देश में अक्‍टूबर से 10 वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं, जो आपके जेब पर असर डाल सकते हैं. इसमें एलपीजी के नियम से लेकर एसबीआई एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज, एफडी के नियम और अन्य चीजें शामिल हैं. आइए जानते हैं क्‍या-क्‍या बदल रहा है. 

1. अक्‍टूबर से एफडी के नियम 
RBI कमर्शियल बैंकों द्वारा थोक फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें तय करने और सार्वजनिक करने के तरीके में बदलाव कर रहा है. नए नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे. संशोधित ढांचे के तहत, बैंकों को अपनी थोक जमा दरें पहले से ही सार्वजनिक करनी होंगी. उन्हें हरदिन सुबह 10 बजे लागू थोक जमा दरों की जानकारी भी देनी होगी. बैंकों को आम तौर पर समान थोक जमा पर एक ही ब्याज दर देनी होगी. हालांकि, वे अलग-अलग स्थितियों के आधार पर दरों में अंतर कर सकते हैं. 

2. UPI MDR चार्ज 
15 अक्टूबर, 2026 से, व्यापारियों द्वारा किए गए UPI लेनदेन पर चुनिंदा लेनदेनों पर व्यापारी छूट दर (MDR) लागू होगी. एमडीआर 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारी लेनदेनों पर लागू होगा. 2,000 रुपये तक के भुगतान और छोटे व्यापारियों के लिए शून्य-एमडीआर ढांचे के तहत किए गए लेनदेन निःशुल्क रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Bank Employees' 5-Day Week Demand Committee to Discuss New Banking Schedule Today
5 दिन काम, 2 दिन आराम... बैंकों में नई व्यवस्था? आज बड़ी बैठक
Bank strike postponed
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल टली, 5-डे वीक पर बनेगी कमेटी
Due to festivals in October, banks will remain closed for a total of 16 days across various states and cities
अक्टूबर में 16 दिन बैंक बंद! कहां किस दिन रहेगी छुट्टी, देखें लिस्ट
Bank Strike From Tomorrow
5-डे बैंकिंग, PLI और... बैकों की हड़ताल कैसे टली? Inside Story
bank strike september 2026 deferred
बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत, सोमवार को खुलेंगे सभी बैंक
Advertisement

3. NPS के नियम में बदलाव 
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एनपीएस लाइट के तहत ग्राहकों से प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों में संशोधन किया है. संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे. नई संरचना के तहत, पीओपी के माध्यम से रजिस्‍ट्रेशन करने वाले ग्राहक को हर PRAN के लिए 200 रुपये का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क देना होगा. यह 200 रुपये का शुल्क ग्राहक के खाते से एकमुश्त राशि के रूप में नहीं काटा जाएगा.

4. LPG का नियम 
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को, जिन्होंने अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें 1 अक्‍टूबर से पहले ये काम पूरा करना होगा. अगर अक्‍टूबर से पहले ये काम नहीं किया है तो सब्सिडी रुक सकती है. प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद बुकिंग और सब्सिडी दोनों का लाभ उठा सकेंगे. 

5. LPG की कीमत 
हर महीने की तरह 1 अक्‍टूबर से एलपीजी की कीमत में भी बदलाव हो सकता है. खासकर ऐसे समय में, जब ग्‍लोबल स्‍तर पर तनाव बढ़ा हुआ है और मिडिल ईस्‍ट से तेल-गैस आने में दिक्‍कत आ रही है. रसाई गैस से लेकर कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है. 

6. SBI ATM का नियम 
एसबीआई अपने सैलरी पैकेज अकाउंट होल्‍डर्स के लिए अन्य बैंकों के ATMs और ऑटो डिपॉजिट विड्रॉल मशीनों (ADWM) पर एसबीआई डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर उपलब्ध मुफ्त मासिक लेनदेन की संख्या में संशोधन कर रहा है. संशोधित नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे. सभी एसबीआई वेतन पैकेज खाता प्रकारों के लिए, अन्य बैंकों के एटीएम पर मुफ्त लेनदेन की संख्या सभी केंद्रों पर प्रति माह 10 से घटाकर पांच कर दी जाएगी. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों के लिए, एक महीने में चार बार कैश निकासी निःशुल्क रहेगी, जिसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 15 रुपये + जीएसटी का शुल्क लगेगा.

Advertisement

7. NRI निवेश 
अभी तक किसी प्रवासी भारतीय से संपत्ति खरीदना सामान्य संपत्ति सौदों की तुलना में थोड़ा अधिक कागजी कार्रवाई वाला होता है. लेकिन 1 अक्टूबर से इस प्रॉसेस में बदलाव आने वाला है, क्योंकि आयकर विभाग प्रवासी खरीदारों के लिए टीडीएस प्रक्रिया को सरल बना रहा है. पहली तारीख से NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को टीडीएस के लिए अलग से टैक्स कटौती और TNN की जरूरत नहीं होगी. इसके बजाय, खरीदार अपने पैन (PAN Card) का उपयोग करके TDS की कटौती, जमा और रिपोर्टिंग कर सकेंगे. 

8. लाइफ सर्टिफिकेट 
1 अक्‍टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय शुरू हो रहा है. अगर आप पेंशन का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना होगा. यह हर साल अक्‍टूबर से जमा होना शुरू होता है.

9. 16 दिन बैंक हॉलिडे
अक्टूबर महीने में अगर बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो फिर आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से निकलें. बता दें कि अगले महीने साप्ताहिक अवकाशों को मिलाकर कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. दशहरा, गांधी जयंती समेत अनेक मौकों पर बैंक ब्रांच बंद रहेंगी. हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम सर्विस के जरिए लेन-देन या बैंकिंग काम निपटाए जा सकते हैं. 

Advertisement

10. TV-फ्रिज, AC खरीदना महंगा!
फेस्टिव सीजन (Festive Season) पर घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना महंगा पड़ सकता है. अगर आप टीवी, फ्रिज, एसी समेत अन्य होम इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर बता दें कि 1 अक्टूबर से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है. क्‍योंकि कच्‍चे माल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फैक्ट चेक: बच्ची से छेड़खानी की बात गलत, यूके के इस पुराने वीडियो की कहानी कुछ और है |
    'लड़कियों पर ही इतनी पाबंदी, इतनी सीमाएं...', दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने उठाए सवाल |
    प्रेमानंद महाराज के शिष्य की 5 दिन बाद भी नहीं सुलझी मौत की गुत्थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा |
    IND vs WI: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड धराशायी, रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 12 हजार ODI रन के क्लब में ऐसे मारी एंट्री |
    912KM रेंज, 10 मिनट में चार्ज... बेहद खास है BMW की ये कार |
    उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था... 27 साल पहले भी हुआ था इजरायल प्लेन जैसा हादसा! तब क्या हुआ था? |
    विपक्ष की बैठक में राहुल ने कही साथ लड़ने की बात, नए साथियों को जोड़ने पर ममता का जोर, INDIA ब्लॉक की बैठक में क्या-क्या हुआ |
    Navratri Vrat 2026: आ रही है शारदीय नवरात्रि! बाजार की नमकीन छोड़ें, घर में बनाएं 100% शुद्ध और कुरकुरे साबूदाना पापड़, चाय संग लगेंगे टेस्टी |
    जिसको समझ नॉर्मल बुखार वो निकला स्क्रब टाइफस, हो गई छात्र की मौत, जानें क्या है ये बीमारी  |
    सुनीता-कोमल विवाद के बीच महाकाल पहुंचे गोविंदा, शिव भक्ति में लीन नज़र आए हीरो नंबर 1
    Advertisement