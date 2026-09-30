scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जयपुर में 'Fake Apple' का खेल बेनकाब, USA के लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले 14 गिरफ्तार

जयपुर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. विद्याधर नगर में एक फ्लैट के भीतर फर्जी Apple Customer Support और Technical Support बनकर USA के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था. पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मौके से मोबाइल, लैपटॉप समेत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं.

Advertisement
X
24 मोबाइल और 13 लैपटॉप बरामद.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
24 मोबाइल और 13 लैपटॉप बरामद.(Photo: Vishal Sharma/ITG)

जयपुर में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. आरोपी एप्पल कस्टमर सपोर्ट (Apple Customer Support) के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और USA के नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी करते थे. साइबर क्राइम यूनिट, जयपुर पश्चिम पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, यह अवैध कॉल सेंटर जयपुर के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में संचालित हो रहा था. यहां मौजूद आरोपी खुद को Apple Customer Support और Technical Support का कर्मचारी बताते थे. इसके बाद अमेरिकी नागरिकों को Apple Products और Services से जुड़े फर्जी SMS और मैसेज भेजे जाते थे.

यह भी पढ़ें: जयपुर की गलियों में छिपा है भूलभुलैया सीढ़ियों वाला रहस्यमयी कुंड! महलों से अलग है इसकी कहानी

सम्बंधित ख़बरें

Jaipur pregnant woman murder live in partner arrested
फिल्म देखकर बनाया मर्डर प्लान, लिव-इन पार्टनर को मारकर लॉन में दफनाया
panna meena kund, jaipur
जयपुर की गलियों में छिपा है रहस्यमयी कुंड! जिसकी कहानी है एकदम अलग
जयपुर नगर निगम में मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर की कुर्सी पर भी बीजेपी का कब्जा.(Photo:ITG)
सरोज कंवर बनीं जयपुर की पहली महिला डिप्टी मेयर, सलमान को शिकस्त
Jaipur Violence
जयपुर में सिरफिरे लड़के ने एक पुजारी को पटक-पटक कर पीटा
russian-woman-jaipur-metro-first-ride-says-looks-like
जयपुर मेट्रो में पहली बार बैठी रूसी महिला, बोली- ‘दुबई मेट्रो जैसी है’

इन संदेशों में 399, 499 और 699 US Dollar के पहले से मंज़ूर शुल्क बताए जाते थे. आरोपी इन कथित चार्ज के नाम पर लोगों को झांसे में लेते और साइबर ठगी को अंजाम देते थे. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

फर्जी Apple Support के नाम पर विदेशी नागरिकों को निशाना

Advertisement

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण और पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने Apple Customer Support की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की. फर्जी संदेशों के जरिए Apple Products और Services पर शुल्क लगाए जाने की जानकारी देकर अमेरिकी नागरिकों को ठगी के जाल में फंसाया जाता था.

साइबर क्राइम यूनिट के उप पुलिस अधीक्षक आदित्य पुनिया के मुताबिक, साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान इस फर्जी कॉल सेंटर के बारे में जानकारी जुटाई गई. इसके बाद जयपुर पश्चिम पुलिस और डीएसटी के साथ मिलकर फ्लैट पर दबिश दी गई.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 24 मोबाइल फोन, 13 लैपटॉप, राउटर, सिम कार्ड, चार्जर और एक्सटेंशन बोर्ड समेत अन्य सामान बरामद किया. पुलिस ने कॉल सेंटर में मौजूद 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

कितने लोगों से हुई ठगी, नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए कितने विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया. साथ ही ठगी से जुड़ी रकम का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसकी भी जांच की जा रही है.

संयुक्त कार्रवाई के बाद बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान को जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों और साइबर ठगी के पूरे तरीके के बारे में जानकारी जुटा रही है. जांच के दौरान यह भी सामने आने की उम्मीद है कि आरोपी कितने समय से इस गतिविधि को चला रहे थे.

Advertisement

जयपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने विदेशों में बैठे लोगों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे फर्जी कस्टमर सपोर्ट नेटवर्क पर फोकस बढ़ाया है. फिलहाल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    182 पेटियों में 294.50 लाख कैप्सूल, 35 लाख रुपये की दवाओं से भरा ट्रक रास्ते से हुआ गायब,जंगल में छिपा मिला |
    Curry Patta Uses at Home: सिर्फ पौधा नहीं करी पत्ता, तड़के के अलावा भी घर में इन 8 तरीकों से करें इस्तेमाल |
    जयपुर में 'Fake Apple' का खेल बेनकाब, USA के लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले 14 गिरफ्तार |
    ढांचा गिरने से 49 साल के शख्स की मौत, 8 साल से बंद था गोदाम |
    प्रेमी से शादी की चाहत, पति बना रास्ते का कांटा, जमीन बेचकर 10 लाख में हत्या का सौदा |
    804 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए थे दो तस्कर, अब 2 करोड़ की संपत्तियों पर पुलिस का एक्शन |
    NPS, LPG, FD से ATM तक... कल से बदल रहे ये 10 बड़े नियम, हर जेब पर असर |
    फैक्ट चेक: बच्ची से छेड़खानी की बात गलत, यूके के इस पुराने वीडियो की कहानी कुछ और है |
    'लड़कियों पर ही इतनी पाबंदी, इतनी सीमाएं...', दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने उठाए सवाल |
    प्रेमानंद महाराज के शिष्य की 5 दिन बाद भी नहीं सुलझी मौत की गुत्थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
    Advertisement