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182 पेटियों में 294.50 लाख कैप्सूल, 35 लाख रुपये की दवाओं से भरा ट्रक रास्ते से हुआ गायब,जंगल में छिपा मिला

अलवर से हरियाणा के लिए निकला करीब 35 लाख रुपये की दवाओं से भरा ट्रक रास्ते में गायब हो गया. ट्रक में 182 पेटियों में 294.50 लाख कैप्सूल थे. शिकायत के बाद अरावली विहार थाना पुलिस ने महज 12 घंटे में ट्रक को जंगल के सुनसान इलाके से बरामद कर लिया. दवाओं की पूरी खेप भी सुरक्षित मिली. अब पुलिस जांच कर रही है.

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अलवर से हरियाणा जा रहा 35 लाख का माल गायब. (Photo: Screengrab)
अलवर से हरियाणा जा रहा 35 लाख का माल गायब. (Photo: Screengrab)

अलवर में 35 लाख रुपये कीमत की दवाओं से भरा ट्रक रास्ते से गायब होने के बाद पुलिस ने महज 12 घंटे में उसे बरामद कर लिया. ट्रक में दवाओं की 182 पेटियां लदी थीं, जिनमें कुल 294.50 लाख कैप्सूल थे. ट्रक अलवर से हरियाणा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन निर्धारित जगह पर पहुंचने से पहले ही गायब हो गया. बाद में पुलिस ने उसे जंगल के एक सुनसान इलाके से पेड़ों की ओट में छिपा हुआ बरामद किया. मामला अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक 17 सितंबर 2026 को सुनिल हेल्थ केयर कैप्सूल फैक्ट्री से करीब 35 लाख रुपये कीमत की 182 पेटियां एक ट्रक में लोड की गई थीं. यह ट्रक ट्रांसपोर्टर अजय यादव का था. दवाओं की इस खेप को हरियाणा के महीपालपुर भेजा जाना था.

पुलिस के अनुसार ट्रक में लदी दवाओं की खेप विभिन्न दवा निर्माता कंपनियों को सप्लाई की जानी थी. इसे चालक रोहिताश लेकर हरियाणा के लिए रवाना हुआ था. लेकिन ट्रक निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा. रास्ते में ही ट्रक के गायब होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई. दवा से भरा ट्रक गायब होने की शिकायत अरावली विहार थाने में दर्ज कराई गई. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस की टीम ट्रक और उसमें लदी दवाओं की तलाश में जुट गई.

ट्रक में लदी थीं दवाओं की 182 पेटियां

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पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ट्रक की तलाश शुरू की. इसी दौरान पुलिस को ट्रक के बारे में अहम जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने तलाश आगे बढ़ाई और मामला दर्ज होने के करीब 12 घंटे के भीतर ट्रक को बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक ट्रक को जंगल में एक सुनसान जगह पर छिपाकर रखा गया था. आरोपियों ने उसे पेड़ों की ओट में इस तरह खड़ा किया था कि वह आसानी से किसी की नजर में नहीं आए. पुलिस ने ट्रक के साथ उसमें लदा दवाओं का पूरा माल भी बरामद कर लिया.

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ट्रक के साथ दवाओं की पूरी खेप भी बरामद

बरामद ट्रक में करीब 35 लाख रुपये कीमत की दवाएं थीं. इसमें 182 पेटियों में कुल 294.50 लाख कैप्सूल लदे हुए थे. पुलिस के लिए राहत की बात यह रही कि ट्रक के साथ दवाओं की पूरी खेप भी मिल गई. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर दवाओं से भरे ट्रक को रास्ते में क्यों गायब किया गया और उसे जंगल में छिपाकर रखने के पीछे क्या वजह थी. मामले में वाहन मालिक अजय यादव और ट्रक चालक रोहिताश की तलाश की जा रही है. अरावली विहार थाना पुलिस ने ट्रक को बरामद कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रक को किसने गायब किया और उसे जंगल में क्यों छिपाया गया था.
 

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