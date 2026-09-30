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Curry Patta Uses at Home: सिर्फ पौधा नहीं करी पत्ता, तड़के के अलावा भी घर में इन 8 तरीकों से करें इस्तेमाल

करी पत्ता सिर्फ एक पौधा नहीं है और इसका इस्तेमाल सिर्फ तड़के के लिए नहीं किया जाता है. करी पत्ते के कमाल के इस्तेमाल हैं और फायदे हैं, जिनसे अक्सर लोग अनजान रहते हैं. अगर आपके घर में भी करी पत्ते का पौधा है तो जान लीजिए कि वो आपके कितने काम आ सकता है और आपका उसका कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं.

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करी पत्ता का कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं. (PHOTO:AI)
करी पत्ता का कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं. (PHOTO:AI)

Curry Patta Uses at Home: करी पत्ते का इस्तेमाल लोग अक्सर अपने घरों में चटनी में तड़का लगाने के लिए करते हैं, लेकिन करी पत्ता का सिर्फ तड़के के लिए नहीं बल्कि घर में कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपके घर में करी पत्ता  का पौधा है और आप सिर्फ कढ़ी बनाते समय उसका यूज करते हैं तो जान लीजिए कि करी पत्ते का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसके कमाल के भी फायदे होते हैं. 

अगर आपके घर में भी करी पत्ते का पौधा है तो आप उसको बेकार न समझें,क्योंकि वो आपके लिए काफी फायदे की चीज है. करी पत्ते का आप कुकिंग, स्किन और हेयर के लिए भी फायदेमंद होता है, आइए आपको बताते हैं कि आप करी पत्ते का घर पर किन तरीको से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके यूज के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे और दोबारा इसे फेंकने की भूल तो बिल्कुल नहीं करेंगे. 

चटनी में डालें करी पत्ता

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करी पत्ते से आप घर पर स्वादिष्ट चटनी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए करी पत्ते को हरी मिर्च, लहसुन, नारियल, मूंगफली और थोड़े से मसालों के साथ पीस लें. इसे डोसा, इडली, पराठे या खाने के साथ सर्व कर सकते हैं. करी पत्ते की सूखी चटनी भी बनाकर रखी जा सकती है.

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करी पत्ते का पाउडर बनाएं

अगर पौधे में बहुत ज्यादा करी पत्ते लगे हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय अच्छी तरह धोकर सुखा लें. इसके बाद इन्हें धीमी आंच पर हल्का भूनकर पीस लें. तैयार पाउडर को दाल, सब्जी, चटनी या सांभर में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे खाने में अलग खुशबू और स्वाद आता है.

तेल में मिलाकर बालों में लगाएं 

करी पत्ते को बालों की देखभाल के लिए घरेलू नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है. कुछ लोग करी पत्ते को नारियल तेल के साथ गर्म करके तैयार तेल को स्कैल्प और बालों पर लगाते हैं. हालांकि, यह बालों से जुड़ी किसी समस्या का इलाज नहीं है और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को पहले पैच टेस्ट कर लेना चाहिए. 

हेयर मास्क बनाएं 

सिर्फ तेल में मिलाकर ही नहीं बल्कि करी पत्ते को पीसकर इसमें दही या एलोवेरा जेल मिलाकर घरेलू हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इसे कुछ देर बालों पर लगाने के बाद नॉर्मल तरीके से धो सकते हैं. अगर किसी चीज से एलर्जी या स्कैल्प में जलन होती है तो इसका इस्तेमाल न करें.

घर के लिए रूम फ्रेशनर 

करी पत्ते की ताजी पत्तियों को हल्का गर्म करने पर इसकी खास खुशबू पूरे किचन में महसूस होती है. खाना बनाने के दौरान तड़के में करी पत्ता डालना इसका सबसे आसान तरीका है. वहीं, ज्यादा पत्तियां हों तो उन्हें सुखाकर मसालों के साथ स्टोर किया जा सकता है.

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फेस पैक में भी इस्तेमाल

करी पत्ते को पीसकर घरेलू फेस पैक में भी मिलाया जाता है. इसमें बेसन और एलोवेरा जेल जैसी चीजें मिलाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है. लेकिन चेहरे की त्वचा काफी संवेदनशील होती है, इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी मात्रा में पैच टेस्ट करना बेहतर है.

चूहों को भगाने में करें इस्तेमाल

घर में चूहों का आना-जाना ज्यादा बढ़ गया हो तो आप करी पत्तों को कपूर में मिलाकर पाउडर बना सकते हैं. इस पाउडर को घर के कोनों में रख दें, इससे चूहें दूर भागते हैं, क्योंकि उनको इसकी तेज स्मेल अच्छी नहीं लगती है.

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