scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: बच्ची से छेड़खानी की बात गलत, यूके के इस पुराने वीडियो की कहानी कुछ और है

मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी द्वारा व्यक्ति के सिर पर लात मारते हुए दिखाया गया है. फैक्ट चेक में पता चला कि यह मामला 2024 का है और बच्ची से छेड़खानी का कोई सबूत नहीं है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये यूके के मैनचेस्टर का वीडियो है, जहां पुलिस ने 11 साल की बच्ची से छेड़खानी करने वाले मुस्लिम व्यक्ति को पकड़कर उसे लातों से मारा. 
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये मामला 2024 का है. मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था और मौके पर पहुंची पुलिस की संदिग्धों से झड़प हो गई थी. बच्ची से छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं थी.  

एक शख्स को बुरी तरह मारते पुलिसवाले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक पुलिसकर्मी, जमीन पर पड़े एक शख्स के सिर पर लात मारता नजर आ रहा है. वीडियो में एक महिला भी नजर आती है जो उस शख्स को पुलिस से बचाने की कोशिश करती है.

कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो यूके के मैनचेस्टर एयरपोर्ट का है, जहां इस मुस्लिम व्यक्ति ने एक 11 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की, और उसके निजी अंगों को गलत तरह से छुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे इस तरह से सबक सिखाया.

एक्स पर एक व्यक्ति ने तंज करते हुए लिखा, “ऐसे नहीं मारना चाहिए था बेचारे मुस्लिम को. बहुत गलत बात ब्रिटिश पुलिस की. सुना है उसकी गर्दन हमेशा के लिए टूट गई.”

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check.
फैक्ट चेक: राहुल गांधी को चीन-अमेरिका से फंडिंग मिलने का दावा करने वाली ये रिपोर्ट AI से बनी है
इमरान मसूद का पुराना वीडियो वायरल
फैक्ट चेक: कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने नहीं कहा कि इस बार चुनाव में होगा समाजवादी पार्टी का जलवा
Fact Check
फैक्ट चेक: अर्नब चक्रवात की वजह से घूमते हवाई जहाज को नहीं दिखाता ये वीडियो, ये AI से बना है
fact check
फैक्ट चेक: बुजुर्ग साधु को थप्पड़ मारने वाला ये पुलिसकर्मी मुस्लिम नहीं है
viral video fact check
फैक्ट चेक: यूपी में हिंदू लड़के पर हमले का नहीं, ये बांग्लादेश का पुराना वीडियो है

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये मामला 2024 का है. एयरपोर्ट पर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था और मौके पर पहुंची पुलिस की संदिग्धों से झड़प हो गई थी. बच्ची से छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं हुई थी. 

कैसे पता की सच्चाई? 

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इससे संबंधित जुलाई 2024 की तमाम न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. यानी ये हाल-फिलहाल की घटना नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला मैनचेस्टर एयरपोर्ट का है, जहां एक आदमी को हिरासत में लेने के दौरान ये घटना हुई थी.

Advertisement

मिरर की 24 जुलाई, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक मैनचेस्टर एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर कुछ यात्रियों के बीच झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची थी. पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ था, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की नाक भी टूट गई थी.

The Spectator की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद फाहिर अमाज और मुहम्मद अमाद नाम के दो भाई अपनी मां को लेने मैनचेस्टर एयरपोर्ट गए थे. वहां पहुंचने पर उनकी मां ने उन्हें बताया था कि अब्दुलकरीम इस्माइल नाम के एक यात्री ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की थी, जिस वजह से उनकी उससे कहासुनी हो गई थी.

इस बात पर दोनों भाइयों ने टर्मिनल-2 के पास इस्माइल को पकड़ा था, और उससे हाथापाई की थी. सूचना मिलते ही जैसे ही पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ने वहां पहुंची, तो उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया. इस हमले में एक महिला पुलिसकर्मी की नाक टूट गई थी.

इसके बाद पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया. एक पुलिसकर्मी अमाज के सिर में तेजी से लात मारता हुआ नजर आता है. वायरल वीडियो इसी घटना का है. उस वक्त जब ये वीडियो सामने आया था, तो पुलिस के इस तरीके की काफी आलोचना हुई थी, और काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे.

Advertisement

जुलाई 2026 में इस मामले में महिला पुलिसकर्मी और बाकी लोगों पर हमला करने के आरोप में मोहम्मद अमाज को 3.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.

यानी साफ है कि ये एक पुराना मामला है, और पूरे घटनाक्रम की वजह कुछ और थी, न कि वो जैसा दावा किया जा रहा है. इस मामले से संबंधित किसी भी रिपोर्ट में बच्ची से छेड़खानी जैसी किसी घटना का कोई जिक्र नहीं है. 

साफ है कि वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.  

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फैक्ट चेक: बच्ची से छेड़खानी की बात गलत, यूके के इस पुराने वीडियो की कहानी कुछ और है |
    'लड़कियों पर ही इतनी पाबंदी, इतनी सीमाएं...', दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने उठाए सवाल |
    प्रेमानंद महाराज के शिष्य की 5 दिन बाद भी नहीं सुलझी मौत की गुत्थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा |
    IND vs WI: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड धराशायी, रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 12 हजार ODI रन के क्लब में ऐसे मारी एंट्री |
    912KM रेंज, 10 मिनट में चार्ज... बेहद खास है BMW की ये कार |
    उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था... 27 साल पहले भी हुआ था इजरायल प्लेन जैसा हादसा! तब क्या हुआ था? |
    विपक्ष की बैठक में राहुल ने कही साथ लड़ने की बात, नए साथियों को जोड़ने पर ममता का जोर, INDIA ब्लॉक की बैठक में क्या-क्या हुआ |
    Navratri Vrat 2026: आ रही है शारदीय नवरात्रि! बाजार की नमकीन छोड़ें, घर में बनाएं 100% शुद्ध और कुरकुरे साबूदाना पापड़, चाय संग लगेंगे टेस्टी |
    जिसको समझ नॉर्मल बुखार वो निकला स्क्रब टाइफस, हो गई छात्र की मौत, जानें क्या है ये बीमारी  |
    सुनीता-कोमल विवाद के बीच महाकाल पहुंचे गोविंदा, शिव भक्ति में लीन नज़र आए हीरो नंबर 1
    Advertisement