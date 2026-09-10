कानपुर विनीत विनोचा हत्याकांड: 'जेल में सदमे में है शालू, ऐसी वारदात को नहीं दे सकती अंजाम', बहन ने पूछा- आखिर जीजा सुब्रत कहां?

कानपुर के कारोबारी विनीत विनोचा हत्याकांड में आरोपी बहू शालू का परिवार सामने आया है. शालू की बहन ने कहा कि उनका जीजा सुब्रत से संपर्क नहीं हो पा रहा है. इतना बड़ा मामला है, उन्हें भी सामने आकर स्टैंड लेना चाहिए. वकील ने भी दावा घटना के बाद से सुब्रत ने कोई संपर्क नहीं किया. फिलहाल, इस मामले में पुलिस शालू को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. आरोप है कि शालू ने शूटर भेजकर ससुर का क़त्ल करवाया था.

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शालू की बहन का बयान

शालू की बहन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह संभव ही नहीं है कि शालू इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकती है. उन्होंने बताया कि आज ही जेल में शालू से मुलाकात हुई थी और वह पूरी तरह सदमे में है. उसे खुद नहीं पता कि विशाल ने दूसरे आरोपी के तौर पर उसका नाम क्यों लिया है. बहन ने कहा कि परिवार ने सुब्रत से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो पाई. हमें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है. जीजा सुब्रत को सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए.

शालू के वकील शिवाकांत दीक्षित का बयान

शिवाकांत दीक्षित का कहना है कि उनके पति सुब्रत की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया था. शालू की बहन और भाई ने ही परिवार की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश की थी. हत्यारोपी द्वारा यह कहना कि शालू ने कहा था अगर पकड़े जाओ तो सुब्रत का नाम ले लेना इस पर दीक्षित ने बताया- अगर शालू के इशारे पर हत्यारे काम कर रहे होते तो वे सुब्रत का नाम लेते. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सीधे शालू का नाम लिया, जो अपने आप में जांच का विषय है.

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पुलिस ने क्या बताया?

लिस की जांच के मुताबिक, हत्या के लिए कथित तौर पर शालू की ओर से छह लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. आरोप है कि यह हत्या किसी अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं थी, बल्कि पहले से तैयार की गई कथित साजिश का हिस्सा थी. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान शालू की भूमिका का जिक्र सामने आया. आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उन्हें हत्या के लिए परिवार की तरफ से कहा गया था.

गौरतलब है कि इस पूरे हत्याकांड में फिलहाल तीन नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. पहला- शालू का, जिस पर पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. दूसरा- पूर्व नौकर विशाल का है, जिस पर हत्या को अंजाम देने में शामिल होने का आरोप है. तीसरा- राजकिशोर का है, जो कथित तौर पर विशाल के साथ वारदात में शामिल था.

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