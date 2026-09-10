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सिर्फ पतले नहीं मोटे लोगों में भी हो रही पोषण की कमी, वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना कितना सही?

दिल्ली-एनसीआर में 4,000 लोगों पर की गई मेटाबॉलिक हेल्थ स्टडी में पाया गया कि कई लोगों का वजन सामान्य या अधिक होने के बावजूद शरीर में विटामिन, प्रोटीन, आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी है. 55.7 प्रतिशत मिलेनियल्स ओवरवेट हैं और 70.8 प्रतिशत 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में विसरल फैट की समस्या है.

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मोटापा सेहत के लिए खतरा
मोटापा सेहत के लिए खतरा

दिन में तीन बार भरपेट खाना, शरीर का वजन बढ़ा हुआ और बाहर से देखने में सबकुछ सामान्य, लेकिन क्या इसके बावजूद शरीर में पोषण की कमी हो सकती है? डॉक्टरों का जवाब है, हां, आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, जिनका वजन अधिक है, लेकिन फिर भी उनके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, आयरन या दूसरे जरूरी पोषक तत्वों की कमी है.

दिल्ली-एनसीआर में 4,000 लोगों पर किए गए एक हालिया मेटाबॉलिक हेल्थ स्टडी में भी ऐसी तस्वीर सामने आई है., मिलेनियल्स में 55.7 प्रतिशत लोग ओवरवेट या मोटापे का शिकार मिले हैं, वहीं, 45 साल या उससे अधिक उम्र के 70.8 प्रतिशत लोगों में विसरल फैट यानी शरीर के अंदर अंगों के आसपास जमा खतरनाक चर्बी का स्तर बढ़ा हुआ था. मोटा होने के बाद भी इनके शरीर में कई विटामिन की कमी है. इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं. पेसिफिक वनहेल्थ हॉस्पिटल के मेटाबॉलिक डिजीज विभाग में  सीनियर कंसल्टेंट एवं हेड डॉ. ऐजाज इल्मी कहते हैं कि पोषक तत्वों की कमी को केवल दुबले-पतले लोगों से जोड़कर देखना सही नहीं है. ये समस्या मोटे लोगों में भी देखी जा रही है. 

यह भी पढ़ें: क्या आपको सच में मल्टीविटामिन की जरूरत है? अच्छी डाइट लेने वालों को भी सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं, जानें

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ज्यादा कैलोरी, लेकिन पोषण कम

शहरी जीवनशैली में यह समस्या और बढ़ रही है. बाहर का खाना, पैकेज्ड फूड और अधिक कैलोरी वाला भोजन पेट तो भर देता है, लेकिन उसमें अक्सर पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं. दिल्ली-एनसीआर के वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में शहरी आबादी में विटामिन-D की गंभीर कमी भी काफी अधिक पाई गई थी. पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी और विटामिन-D की कमी के बीच संबंध भी देखा गया है. 

यह भी पढ़ें: Weight Loss series : वजन घटाने की शुरुआत कैसे करें? डाइट शुरू करने से पहले जानें AIIMS डायटिशियन की 7 जरूरी बातें 

खाना छोड़ना कितना सही

डायटीशियन कनिका मल्होत्रा कहती हैं कि वजन घटाने का मतलब केवल खाना कम करना नहीं है. कई लोग तेजी से वजन कम करने के लिए रोटी, चावल या पूरा खाना कम कर देते हैं, लेकिन इस दौरान प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. उनके मुताबिक, रोज के भोजन में अलग-अलग तरह के खाने को शामिल करना जरूरी है.  पर्याप्त प्रोटीन, सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, फाइबर और जरूरी विटामिन-मिनरल्स शरीर को बेहतर पोषण देने में मदद करते हैं.

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