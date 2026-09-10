दिव्यांग का पर्स झपटकर भागे स्नैचर, व्हीलचेयर से ही पीड़ित ने किया पीछा-VIDEO

पंजाब के मोहाली स्थित जीरकपुर में बुधवार सुबह दिनदहाड़े स्नैचिंग की वारदात सामने आई. जरनैल एंक्लेव में बाइक सवार दो युवकों ने व्हीलचेयर पर जा रहे दिव्यांग सुरेंद्र पाल को निशाना बनाया और उनका पर्स झपटकर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दोनों स्नैचर साफ नजर आ रहे हैं.

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बताया जा रहा है कि घटना सुबह करीब 10:30 बजे हुई. सुरेंद्र पाल व्हीलचेयर पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार दोनों युवक उनके पास पहुंचे और पर्स छीन लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तेजी से मौके से निकल गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

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सुरेंद्र पाल के पर्स में करीब 4 से 5 हजार रुपये नकद के अलावा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ हेडफोन, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड समेत कई जरूरी सामान थे. स्नैचिंग के बाद पीड़ित ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की.

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व्हीलचेयर पर ही स्नैचरों का पीछा

पर्स छीनकर भाग रहे दोनों युवकों को देखकर सुरेंद्र पाल ने शोर मचाया और व्हीलचेयर पर ही उनका पीछा करने लगे. उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि दोनों आरोपियों को पकड़ा जा सके, लेकिन बाइक सवार युवक तेजी से वहां से फरार होने में कामयाब रहे.

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घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दोनों संदिग्ध साफ दिखाई दे रहे हैं. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा सकती है. वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी कैमरे में नजर आ रही है.

इस घटना ने जीरकपुर में दिनदहाड़े होने वाली स्नैचिंग की घटनाओं और बदमाशों के बढ़ते हौसले को लेकर चिंता बढ़ा दी है. खास बात यह रही कि स्नैचरों ने व्हीलचेयर पर जा रहे दिव्यांग को भी नहीं बख्शा.

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