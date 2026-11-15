अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर, यात्री विमान का पंख कार्गो प्लेन से टकराया, दो लोग घायल

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार रात एक बड़ा विमान हादसा टल गया. एयरपोर्ट पर टैक्सीइंग के दौरान UPS के एक कार्गो विमान और कोपा एयरलाइंस के यात्री विमान के बीच टक्कर हो गई. इस घटना में दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं. हादसा स्थानीय समयानुसार रात करीब 9:15 बजे हुआ. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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FAA के मुताबिक, हादसा एयरपोर्ट के दो टैक्सीवे के चौराहे पर हुआ. कोपा एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान के पंख का सिरा UPS के बोइंग 767 कार्गो विमान के अगले हिस्से से टकरा गया. टक्कर के समय कोपा एयरलाइंस का विमान पनामा सिटी से मियामी पहुंचने के बाद अपने निर्धारित गेट की ओर जा रहा था. वहीं, UPS का कार्गो विमान कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था.

एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने UPS विमान को रास्ता देने का निर्देश दिया था

FAA के बयान के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने UPS के विमान चालक दल को कोपा एयरलाइंस के विमान को रास्ता देने का निर्देश दिया था. हालांकि, टैक्सीवे के चौराहे पर दोनों विमान एक-दूसरे के संपर्क में आ गए. हादसे के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलटों के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है. इसमें कोपा एयरलाइंस के एक पायलट को यह कहते सुना गया, 'किसी ने हमें टक्कर मार दी है.'

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इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने UPS के पायलट से पूछा कि क्या उनके विमान की यात्री विमान से टक्कर हुई है. इस पर UPS के पायलट ने स्वीकार किया कि उनका विमान निर्धारित स्थान से आगे निकल गया था. पायलट ने कहा, 'हां, हम काफी आगे निकल गए थे और उसके पंख से हमारी टक्कर हो गई.'

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दो लोगों को आईं मामूली चोटें

हादसे के बाद मियामी-डेड फायर रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों के मुताबिक, घटना में दो लोगों को मामूली चोटें आई थीं. दोनों का मौके पर ही उपचार किया गया और उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी. घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में एक विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा दिखाई दिया. हालांकि, दोनों विमानों को कुल कितना नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी तत्काल सामने नहीं आई.

एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ

इस घटना के बावजूद मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन सामान्य बना रहा. एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि हादसे के बाद विमानों को दूसरे टैक्सीवे से निकाला गया, ताकि बचाव और जांच का काम किया जा सके. मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर ग्रेग चिन ने पुष्टि की कि विमानों को वैकल्पिक टैक्सीवे से भेजा जा रहा था और एयरपोर्ट के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा.

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UPS ने भी पुष्टि की कि उसका एक विमान एयरपोर्ट पर हुई इस घटना में शामिल था. कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि उसके चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं. कंपनी ने कहा, 'हमारा चालक दल सुरक्षित है और हम यह पता लगाने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आखिर क्या हुआ. हमारे कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

FAA ने शुरू की हादसे की जांच

अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने दोनों विमानों के बीच हुई टक्कर की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से निर्देश मिलने के बावजूद विमान टैक्सीवे पर एक-दूसरे के इतने करीब कैसे पहुंच गए. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना का शुक्रवार को अमेरिका में विमानों के संचालन पर लगाए गए देशव्यापी अस्थायी प्रतिबंध के बाद पैदा हुई परिस्थितियों से कोई संबंध था या नहीं. अधिकारियों ने जांच के संबंध में अभी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है.

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