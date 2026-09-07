ससुर के पास अरबों का साम्राज्य, पर खर्च करने को तरसती थी बहू... इसलिए रची गई खौफनाक साजिश!

कानपुर के कल्याणपुर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में शनिवार देर रात 63 वर्षीय दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की चाकू से 26 से ज्यादा वार कर नृशंस हत्या कर दी गई. रविवार तड़के पार्टी से लौटे बेटे सुब्रत और बहू शालू को घर में खून से लथपथ शव मिला. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने पूर्व कर्मचारी विशाल गौतम और उसके साथी राजकिशोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. आरोपियों ने खुलासा किया कि बहू शालू ने बंदिशों और सीमित पैसों से परेशान होकर हत्या की साजिश रची थी.

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बंदिशों और 'सैलरी' से परेशान थी बहू

गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम बहू शालू के कहने पर दिया गया था. पूछताछ के दौरान बहू ने बताया कि करोड़पति परिवार की बहू होने के बावजूद उस पर और उसके पति पर घूमने-फिरने व पार्टी करने को लेकर काफी बंदिशें थीं. ससुर का कारोबार पर पूरा नियंत्रण था और वे बेटे-बहू को अन्य कर्मचारियों की तरह महीने में 'सैलरी' देते थे. काम पूरा होने पर लाखों रुपये देने का वादा किया गया था.

गार्ड को दी गई थी निर्देश

अपार्टमेंट के गार्ड के अनुसार, शनिवार रात पार्टी में जाने से पहले बहू ने कहा था कि विशाल गौतम को किसी काम से बुलाया है और उसे आने दिया जाए. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जन्माष्टमी के दिन भी विशाल को इसी तरह बुलाया गया था. पुलिस की सूचना घटना के 37 मिनट बाद दी गई थी.

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पुलिस की जांच और उठते सवाल

रिश्तेदारों के अनुसार विनीत खुले मिजाज के थे और बहू अक्सर किटी पार्टियों में जाती थी. घटना के दिन भी वह सुबह चार बजे लाउंज से लौटी थी. ऐसे में पुलिस बंदिशों के अलावा अन्य कोणों से भी जांच कर रही है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हत्या में तीसरा आरोपी विनीत का बेहद करीबी है, जिसकी मंगलवार तक पूरी जानकारी देने का दावा है.

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