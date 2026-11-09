एयरपोर्ट के साथ विकसित होगा नया शहर, जेवर में एयरोपोलिस बनाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास केवल हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने तक सीमित नहीं है. इसके आसपास के क्षेत्र को भी योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की परिकल्पना की गई है, ताकि यह इलाका विमानन से जुड़ी गतिविधियों के साथ उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन सके.

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इसी उद्देश्य से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के फेज-I ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में एयरपोर्ट के आसपास एयरोपोलिस (Aerotropolis) विकसित करने की योजना शामिल की गई है.

एयरोपोलिस एक ऐसा शहरी विकास मॉडल है, जिसमें एयरपोर्ट के आसपास विमानन से जुड़ी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ वाणिज्यिक, लॉजिस्टिक्स, होटल, मनोरंजन और आवासीय सुविधाओं को भी योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है.

इसका उद्देश्य एयरपोर्ट को केवल हवाई यात्रा का केंद्र न रखकर उसके आसपास एक व्यापक आर्थिक और शहरी इकोसिस्टम तैयार करना है.

एक ही क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आधुनिक सुविधाओं की परिकल्पना

YEIDA के ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 के अनुसार, प्रस्तावित एयरोपोलिस में कई तरह की गतिविधियों के लिए अलग-अलग विकास क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं. इनमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हब, वाणिज्यिक केंद्र, लॉजिस्टिक्स हब, हॉस्पिटैलिटी, मनोरंजन एवं खेल सुविधाएं और आवासीय क्षेत्र शामिल हैं.

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इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हब के तहत बायोटेक्नोलॉजी पार्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, कॉरपोरेट ऑफिस, डेटा सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों को शामिल करने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही विमानन सेवाओं और विनिर्माण से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियां भी इस विकास मॉडल का हिस्सा हैं.

वाणिज्यिक क्षेत्रों में रिटेल स्टोर, शोरूम, शॉपिंग सेंटर और प्रदर्शनी केंद्र जैसी सुविधाओं की परिकल्पना की गई है. वहीं, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में होटल, रिसॉर्ट, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस और वेलनेस सुविधाएं शामिल हैं.

लॉजिस्टिक्स हब के तहत वेयरहाउस, फ्रेट कॉम्प्लेक्स और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा खेल, मनोरंजन और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी स्थान निर्धारित करने की योजना है.

विमानन के साथ उद्योग और लॉजिस्टिक्स को जोड़ने की पहल

प्रस्तावित एयरोपोलिस की एक प्रमुख विशेषता विमानन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को एक साथ जोड़ना है. YEIDA के मास्टर प्लान में स्मार्ट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, विमानन सेवाओं एवं विनिर्माण, ई-कॉमर्स और वितरण, मल्टीमॉडल फ्रेट सुविधाओं, ऑफिस पार्क, होटल, मनोरंजन, रिटेल और मेडिकल एवं वेलनेस सेंटर को एयरपोर्ट सिटी-साइड विकास के प्रमुख घटकों के रूप में शामिल किया गया है.

इस मॉडल के माध्यम से एयरपोर्ट के आसपास ऐसी व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल ढांचा तैयार करने की परिकल्पना है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क की उपलब्धता से लाभ मिल सकता है.

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एयरपोर्ट और उसके आसपास प्रस्तावित सुविधाएं YEIDA की उस व्यापक योजना का हिस्सा हैं, जिसके तहत यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है.

बेहतर कनेक्टिविटी और योजनाबद्ध शहरी विकास

YEIDA के मास्टर प्लान 2041 में एयरपोर्ट के आसपास एक व्यवस्थित और बेहतर कनेक्टिविटी वाले शहरी क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया गया है. इसमें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एकीकृत करना, औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफायती आवास को प्राथमिकता देना और एयरपोर्ट के नजदीक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित करना शामिल है.

इसके साथ ही मौजूदा गांवों को विकास योजना में शामिल करने तथा यमुना नदी, जल निकायों और नहरों के किनारे हरित क्षेत्र विकसित करने को भी महत्वपूर्ण योजना संबंधी पहलुओं के रूप में चिन्हित किया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित विकास का दायरा केवल व्यावसायिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शहरी बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है.

क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई दिशा

जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रस्तावित एयरोपोलिस, YEIDA के व्यापक शहरी विकास विजन का हिस्सा है. विमानन से जुड़ी गतिविधियों, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, व्यापार, तकनीक, हॉस्पिटैलिटी और आवासीय सुविधाओं को एक साथ विकसित करने की यह परिकल्पना क्षेत्र को एक एकीकृत आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा प्रदान करती है.

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एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र का विकास आगे बढ़ने के साथ यह मास्टर प्लान क्षेत्र के दीर्घकालिक आर्थिक और शहरी विकास के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है. इसका व्यापक उद्देश्य केवल एयरपोर्ट के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करना नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, आधुनिक बुनियादी ढांचे और आवासीय सुविधाओं को जोड़कर उत्तर प्रदेश में एक योजनाबद्ध शहरी इकोसिस्टम तैयार करना है.

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