IPL ऑक्शन में पैसा होगा पर खरीदने के लिए खिलाड़ी नहीं मिलेगा! KKR की रणनीति पर दिग्गज ने उठाया सवाल

आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की रणनीति को लेकर क्रिकेट गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. पूर्व भारतीय ओपनर और जाने-माने क्रिकेट एनालिस्ट आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर केकेआर की टीम को लेकर विश्लेषण किया है.

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उन्होंने खुलकर बात की है कि केकेआर किन दिग्गजों को रिटेन कर सकती है और किन बड़े खिलाड़ियों को रिलीज का रास्ता दिखा सकती है. इसके साथ ही उन्होंने ऑक्शन और कप्तानी के मसले पर भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

आकाश चोपड़ा ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि चूंकि टीम का पिछला कप्तान रिटायर हो चुका है, इसलिए केकेआर के सामने सबसे बड़ा सवाल एक नए कप्तान की तलाश का है. चर्चा थी कि हार्दिक पंड्या को लेकर केकेआर फ्रंट-रनर हो सकती है ताकि उन्हें कप्तान बनाया जा सके, लेकिन वह डील अब मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच पक्की हो चुकी है और केवल आधिकारिक ऐलान बाकी है.

ऐसे में केकेआर के पास रिंकू सिंह का विकल्प मौजूद है जिन्हें कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑक्शन में कोई भारतीय कप्तान आसानी से मिलने वाला नहीं है. आकाश का मानना है कि 25 करोड़ में बिकने वाले कैमरून ग्रीन और 18 करोड़ के मथीषा पथिराना को केकेआर को रिलीज कर देना चाहिए.

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ग्रीन के साथ उपलब्धता और वर्कलोड का बड़ा पेंच है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तय करता है कि वह गेंदबाजी करेंगे या नहीं. वहीं पथिराना भी चोट के चलते ज्यादा मैच नहीं खेल पाए. हालांकि, अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें बाद में कम दाम में दोबारा खरीदा जा सकता है.

टीम में किसे किया जाएगा रिटेन?

फिन एलन, टिम सीफर्ट, अंगकृष रघुवंशी, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा जैसे खिलाड़ियों को टीम अपने साथ बनाए रख सकती है. अजिंक्य रहाणे के रिटायर होने के बाद वह वैसे भी टीम से बाहर हो चुके हैं. वहीं रमनदीप सिंह और उमरान मलिक को लेकर भी फ्रेंचाइजी को सोच-समझकर फैसला लेना होगा.

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ऑक्शन में खाली हाथ रह जाएगी टीमें!

आकाश चोपड़ा ने चेतावनी दी है कि इस बार का ऑक्शन लगभग बेईमानी साबित हो सकता है, क्योंकि अधिकांश टीमें ट्रेड के जरिए ही अपने खिलाड़ियों को आपस में एडजस्ट कर रही हैं. यदि केकेआर ने समय रहते सही ट्रेड डील नहीं की तो नीलामी के वक्त उनके पास पैसे तो होंगे लेकिन खरीदने के लिए कोई ढंग का खिलाड़ी नहीं बचेगा. उन्होंने सलाह दी है कि फ्रेंचाइजी को कड़े फैसले लेते हुए जल्द से जल्द ट्रेड पर ध्यान देना चाहिए.



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