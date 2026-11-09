शादी या रिफंड की गारंटी... चर्चा में है चीन का ये डेटिंग ऐप

आज के दौर में डेटिंग ऐप पर किसी सही पार्टनर को तलाशना आसान नहीं है. कई बार लोग महीनों तक अलग-अलग लोगों से बात करते रहते हैं, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती. ऐसे में चीन के एक नए डेटिंग ऐप ने अनोखा ऑफर दिया है.

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ऐप का दावा है कि अगर तीन साल के भीतर आपकी शादी नहीं हुई तो मेंबरशिप की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. यानी यहां प्यार मिला तो शादी कीजिए, नहीं तो पैसे वापस लीजिए. इस अनोखी गारंटी की वजह से यह ऐप चीनी सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऐप का नाम लियांगपेई AI है. इसे जुलाई में लॉन्च किया गया था. इसकी सालाना मेंबरशिप फीस 2,000 चीनी युआन यानी करीब 26,000 रुपये है. कंपनी का वादा है कि अगर कोई यूजर तीन साल के भीतर शादी नहीं कर पाता तो उसे पूरी रकम लौटा दी जाएगी.

यह ऑफर चीन के बड़े डेटिंग बाजार में एक अलग तरह का प्रयोग है. वहां साल 2024 में ऑनलाइन डेटिंग का कारोबार करीब 22.6 अरब युआन यानी लगभग 29,500 करोड़ रुपये का था. इस बाजार में करीब 28 करोड़ यूजर हैं. आम डेटिंग ऐप पर लोग एक साथ कई लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लियांगपेई AI ने इससे बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है.

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एक समय में सिर्फ एक पार्टनर से कर सकेंगे बात

इस ऐप पर यूजर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति से मैच कर सकते हैं. अगर किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना है तो पहले मौजूदा मैच को खत्म करना होगा. कंपनी का मानना है कि एक साथ कई लोगों से बातचीत करने के बजाय एक रिश्ते को समझने और आगे बढ़ाने पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर है.

ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर को अपना असली नाम, प्रोफाइल फोटो और अविवाहित होने का प्रमाण देना पड़ता है. कंपनी के मुताबिक, लॉन्च के पहले महीने में ही जांच के दौरान 150 से ज्यादा ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया, जो शादीशुदा थे.

रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर को करीब 20 मिनट तक AI चैट करनी होती है. इस बातचीत के जरिए ऐप उसके बारे में कई तरह की जानकारियां जुटाता है. इसमें परिवार, पढ़ाई, नौकरी, पसंद-नापसंद, स्वभाव, रहन-सहन और जीवनसाथी को लेकर उम्मीदें शामिल हैं. इन जानकारियों के आधार पर AI यूजर की एक विस्तृत प्रोफाइल तैयार करता है और उसी के मुताबिक मैच सुझाता है.

कौन हैं इस ऐप के फाउंडर?

लियांगपेई AI के फाउंडर जेंग शिनशुन हैं. वह इससे पहले चीनी कंपनी मूनशॉट AI के चैटबॉट Kimi के लिए AI सर्च टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व कर चुके हैं.

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जेंग को डेटिंग ऐप बनाने का विचार एक इंटरव्यू के दौरान मिले एक प्रोडक्ट के बारे में सुनकर आया. उन्हें लगा कि AI की मदद से लोगों की पसंद, स्वभाव और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है. इससे सही जीवनसाथी तलाशने में मदद मिल सकती है.

कीमी केटू लॉन्च होने के आसपास उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर यह स्टार्टअप शुरू किया. इसके लिए उन्होंने कंपनी के ऐसे शेयर ऑप्शन भी छोड़ दिए, जिनकी कीमत बाद में करोड़ों रुपये आंकी गई.

जेंग का मानना है कि ज्यादातर डेटिंग ऐप सिर्फ ऑनलाइन फोन डायरेक्टरी की तरह काम करते हैं. वे लोगों की तस्वीर और कुछ बुनियादी जानकारियां दिखा देते हैं, लेकिन यह समझने की कोशिश नहीं करते कि दो लोग एक-दूसरे के लिए कितने सही हैं. उनके मुताबिक, आज युवाओं की पार्टनर से जुड़ी उम्मीदें पहले के मुकाबले काफी बदल गई हैं और ज्यादा बारीक हो गई हैं. AI इस अंतर को कम कर सकता है.

फाउंडर ने खुद डेटिंग ऐप पर ढूंढी थी पत्नी

जेंग की अपनी प्रेम कहानी भी डेटिंग ऐप से ही शुरू हुई थी. उन्होंने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी की प्रोफाइल 1,000 शब्दों से ज्यादा लंबी थी. दोनों ने एक-दूसरे के बारे में विस्तार से लिखा था और सिर्फ एक दिन चैट करने के बाद मिलने का फैसला कर लिया था.

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जेंग मानते हैं कि दोनों के बीच जल्दी जुड़ाव इसलिए बना, क्योंकि वे शुरुआत में ही एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ पाए थे. इसी अनुभव से उन्हें लगा कि डेटिंग ऐप पर सिर्फ तस्वीर और छोटी-सी प्रोफाइल के आधार पर पार्टनर चुनना काफी नहीं है. लोगों को समझने के लिए गहराई से बातचीत जरूरी है.

उनका कहना है कि अगर किसी ऐप का एल्गोरिदम सही पार्टनर पहचान सकता है तो यूजर को एक साथ कई विकल्प देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इसी सोच के तहत उन्होंने एक समय में एक ही मैच का नियम बनाया.

रिश्तों की उलझन सुलझाने के लिए AI स्ट्रैटेजिस्ट

इस ऐप में सिर्फ मैचिंग की सुविधा ही नहीं है. इसमें 'AI स्ट्रैटेजिस्ट' नाम का एक फीचर भी दिया गया है. यह यूजर की प्रोफाइल और चैट के आधार पर रिश्ते से जुड़ी परेशानियों को समझने और सलाह देने की कोशिश करता है.

एक महिला यूजर का मैच अचानक उसे जवाब देना बंद कर दिया. इस पर उसने AI स्ट्रैटेजिस्ट से सलाह ली. AI ने उसे बताया कि कोई व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसे तीन दिन के भीतर अपनी गैरमौजूदगी की वजह बता देनी चाहिए. इसके बाद महिला ने उस मैच को खत्म कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में उसे एक ऐसा पार्टनर मिला, जिसके साथ उसकी अच्छी बन रही है.

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तीन साल बाद भी शादी नहीं हुई तो क्या होगा?

ऐप की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी रिफंड पॉलिसी को लेकर हो रही है. फाउंडर जेंग का कहना है कि शादी एक कानूनी स्थिति है, जिसकी पुष्टि अधिकृत और नियमों के मुताबिक अपनाए जाने वाले तरीकों से की जा सकती है. इसलिए तीन साल तक शादी नहीं होने पर मेंबरशिप फीस लौटाना संभव है.

हालांकि, इस ऑफर को लेकर कुछ सवाल भी हैं. मसलन, अगर कोई यूजर ऐप का इस्तेमाल बहुत कम करता है और उसकी शादी किसी दूसरे तरीके से हो जाती है तो क्या उसे रिफंड मिलेगा? फिलहाल ऐसी स्थितियों को लेकर पूरी तस्वीर साफ नहीं है.

जेंग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐप की मदद से अपना जीवनसाथी नहीं मिलता तो कंपनी को उससे कमाई नहीं करनी चाहिए. उनका दावा है कि अगर ऐप यूजर की मदद नहीं कर पाया तो वे उसकी फीस वापस करने को तैयार हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लियांगपेई AI पर अब तक 35 हजार से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं. ऐप की पेड मेंबरशिप लेने वालों की दर करीब 9 फीसदी बताई गई है. कंपनी को एंजेल फंडिंग के तौर पर 1.5 करोड़ युआन यानी करीब 19.5 करोड़ रुपये भी मिले हैं. हालांकि, ऐप को लॉन्च हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए इसकी मैचिंग और शादी कराने की सफलता के आंकड़े सामने नहीं आए हैं.

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