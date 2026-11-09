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नागपुर: बहू ने सास के गहने चुराए, बेचकर खरीद लिया iPhone; शिर्डी दर्शन से पहले खुल गया राज

नागपुर के शांतिनगर में बहू पर सास के 53 ग्राम सोने के गहने चोरी कर बेचने और iPhone खरीदने का आरोप है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पढ़ें पूरी खबर...

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बहू पर ढाई लाख रुपये के जेवर चोरी करने का आरोप.(Photo: AI Generated)
बहू पर ढाई लाख रुपये के जेवर चोरी करने का आरोप.(Photo: AI Generated)

महाराष्ट्र के नागपुर में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें बहू पर अपनी ही सास के सोने के गहने चुराने का आरोप लगा है. आरोप है कि बहू ने करीब 53 ग्राम सोने के गहने बेच दिए और उनसे iPhone खरीद लिया. चोरी हुए गहनों की अनुमानित कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है. शिकायत के बाद शांतिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला नागपुर के शांतिनगर इलाके का है. शिकायतकर्ता 52 वर्षीय महिला प्रेमनगर की रहने वाली हैं. बताया गया कि 27 जुलाई 2026 को उन्हें शिर्डी दर्शन के लिए जाना था. यात्रा की तैयारी के दौरान जब उन्होंने अलमारी खोली और अपने सोने के गहने निकालने चाहे, तो गहने गायब मिले.

इसके बाद महिला ने घर के सदस्यों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी गहनों के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया. काफी तलाश के बाद भी गहनों का पता नहीं चला.

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पूछताछ में गहने बेचकर iPhone खरीदने की बात कही

महिला को अपनी बहू ग्रंथाली आकाश वर्मा पर संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने बहू से पूछताछ की. आरोप है कि पूछताछ के दौरान ग्रंथाली ने गहने बेचने और उनसे iPhone खरीदने की बात स्वीकार की.

बताया जा रहा है कि ग्रंथाली कभी मायके में रहती थी, तो कभी ससुराल आती-जाती थी. परिवार में चल रहे विवाद के बीच गहने गायब होने की बात सामने आई.

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मंगलसूत्र और हार समेत 53 ग्राम सोने के गहने गायब

शिकायत के मुताबिक, गायब हुए गहनों में करीब 30 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र, 13 ग्राम का सोने का हार और 10 ग्राम के अन्य सोने के गहने शामिल हैं. इस तरह कुल 53 ग्राम सोने के गहने गायब हुए, जिनकी कीमत करीब 2 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है.

महिला ने जब बहू से गहने वापस मांगे, तो आरोप है कि उसने गहने लौटाने से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शांतिनगर पुलिस ने ग्रंथाली आकाश वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में शांतिनगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर विजय कामटे ने जानकारी दी.

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